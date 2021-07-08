Суд отложил слушания по делу MH17 до 6 сентября

Схипхол, 8 июля. Слушания по делу о крушении рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур приостановлены, сообщили в голландском суде.

Самолет малайзийских авиалиний Boeing потерпел крушение на Украине в 2014 году. Слушания по делу всех четырех обвиняемых приостановлены и будут возобновлены 6 сентября 2021 года, заявил судья Хендрик Стейнхейс. Родственникам погибших предоставят возможность выступить с обращением в ходе процесса.

Юристы обвиняемого Олега Пулатова обратились к суду с просьбой допросить в рамках слушания специалиста из США, поскольку он может обладать данными о крушении лайнера. Стейнхейс отклонил этот запрос.