Черчесова уволят с поста главного тренера сборной России

Москва, 8 июля. Станислав Черчесов лишится должности главного тренера футбольной сборной России.

Такое решение принял Российский футбольный союз совместно со специалистом. Об этом стало известно из заявления президента союза Александра Дюкова.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта», — заявил глава РФС.

Российский футбольный союз намеревается начать поиск кандидатов на освободившуюся должность. Новый тренер будет готовить российских футболистов к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

Технический комитет РФС ранее подвел итоги выступления сборной России на Евро-2020. Работа Черчесова была признана неудовлетворительной.