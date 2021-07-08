Аналитики Popular Mechanics раскрыли хитрый план США по «ядерному шантажу» России

Вашингтон, 8 июля. США создают новую ядерную ракету, которая поможет Вашингтону в «сдерживании» России. К такому выводу пришли аналитики американского издания Popular Mechanics.

Ранее стало известно, что крупнейшая американская военно-промышленная компания Raytheon разрабатывает новую ядерную крылатую ракету Long-Range Standoff (LRSO) для Вооруженных сил США. Ракетой будут оснащаться американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-21 Raider. При этом LRSO сможет нести ядерные боеголовки, передает «ПолитРоссия».

Эксперты уверены, что ракета поможет Вашингтону в «сдерживании» стратегических соперников США, среди которых Россия и Китай.

«Противник должен признать, что ядерное оружие Америки представляет собой угрозу, чтобы пойти на сделку», — говорится в публикации.

По мнению аналитиков, Вашингтон может использовать «ядерный шантаж», чтобы вынудить Москву и Пекин убрать ракеты, которые в настоящее время нацелены на США.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и Британия пытались вскрыть систему береговой обороны России во время провокации с участием эсминца Defender у берегов Крыма. Он также добавил, что Вашингтону и Лондону лучше убрать «свой нос» из Черного моря, поскольку они рискуют нарваться на жесткий отпор со стороны России, передает «Утро.ру».