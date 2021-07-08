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Манижа заплатила более 10 млн рублей за поездку на Евровидение

  /   Обновлено: 08 июля 2021 15:44
Шоу-бизнес
Манижа заплатила более 10 млн рублей за поездку на Евровидение
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Москва, 8 июля. Популярная певица Манижа призналась, что ей пришлось заплатить крупную сумму за поездку на музыкальный конкурс «Евровидение»

По словам исполнительницы, часть расходов взял на себя Первый канал. Он оплатил заявку на участие в Евровидении и трансляцию конкурса, а также перелет и проживание в гостинице. Однако все расходы, связанные с конкурсным номером, легли на плечи Манижи и ее команды.

«Более 10 миллионов рублей нам это обошлось», — сообщила певица.

Как отметила исполнительница, в 2021 году финансовая нагрузка на участников Евровидения увеличилась. Артистам нужно было снять резервное видео со своим номером. Это требовалось на случай проведения конкурса в онлайн-формате.

«Сделать такое видео — тоже финансовая нагрузка», — пояснила Манижа в интервью РИА Новости.

Расходы на съемки ролика певица тоже поделила с Первым каналом. Он обеспечил техническую часть,например, микрофоны, студию и свет.

Манижа выступала на Евровидении с песней Russian Woman и заняла девятое место. Победителем конкурса стала итальянская группа Maneskin.

Певица ранее приняла участие во Всемирной Фольклориаде в Уфе. Манижа сравнила это мероприятие с Евровидением.

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евровидение певица Манижа
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