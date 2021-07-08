Талибы установили флаг на мосту между Таджикистаном и Афганистаном

Душанбе, 8 июля. Боевики террористической группировки "Талибан"1 (запрещена в РФ) установили свой флаг на границе между Таджикистаном и Афганистаном.

Талибы, захватившие пограничный пост правительственных сил Афганистана, подняли свой флаг на мосту через реку Пяндж, который соединяет две страны, передает РИА Новости.

В последние недели в Афганистане фиксируется обострение ситуации. Террористам удалось захватить ряд районов, граничащих с Таджикистаном. Правительственные силы оказывают ожесточенное сопротивление талибам, однако ситуация складывается не в пользу Кабула.

1 Организация запрещена на территории РФ.