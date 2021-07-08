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На месте авиакатастрофы на Камчатке найдены тела 22 погибших

  /   Обновлено: 08 июля 2021 16:04
Происшествия
На месте авиакатастрофы на Камчатке найдены тела 22 погибших
Федеральное агентство новостей  / 

Палана, 8 июля. Сегодня поиски погибших и фрагментов самолета завершились в 20:00 по камчатскому времени. Как стало известно ФАН, предположительно, найдены тела 22 жертв катастрофы. Более точно установить пока невозможно — в основном это фрагменты. Поэтому на данный момент установлен всего один погибший — 17-летний Артем Тищенко.

По словам источника ФАН в экстренных службах, экспертиза и опознание могут растянуться на несколько недель — с учетом поисково-спасательных работ.

«Никакого визуального опознания не будет проводиться. Сейчас с родственниками и близкими погибших ведут работу психологи МЧС. Пытаются объяснить им, что нет смысла прилетать в Палану в ближайшие дни», — рассказал источник в экстренных службах.

Работы приостановлены до утра, бортовые самописцы пока тоже не обнаружены, также ничего не известно об их состоянии.

Напомним, Ан-26, принадлежащий Камчатскому авиационному предприятию, разбился 6 июля рядом с поселком Палана. По предварительным данным, он врезался в скалу над Охотским морем.

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