Эксперты объяснили обиду Литвы из-за интереса Польши к калининградскому атому

Власти Литвы выступают против возможных инвестиций Польши в Балтийскую АЭС, так как чувствуют себя ущемленными из-за отсутствия возможностей для развития собственной энергетики после закрытия Игналинской станции.

Об этом ФАН заявили заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов и экс-депутат от Клайпеды Вячеслав Титов.

ТАСС / Нагорных Елена

Польша ищет замену углю

На днях стало известно, что польская компания ZE PAK в партнерстве с венгерской MVM заинтересована в инвестициях в Балтийскую АЭС в Калининградской области в контексте энергоперехода страны от ископаемого топлива. Не успев принять никакого решения, Варшава уже столкнулась с давлением —премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отговаривает польский и венгерский бизнес от инвестиций, апеллируя к правилам ЕС и приверженности Брюсселя «зеленому» курсу.

Александр Фролов считает, что в данном вопросе власти Литвы выступают сугубо от своего имени. Их риторика мало согласуется с теми процессами, которые идут сейчас в ЕС, где ведется кампания по сокращению угольной генерации.

«Польша является вторым после Германии потребителем угля в ЕС, а так как европейские требования предусматривают отказ от угольной генерации, то перед поляками встает вопрос поиска новых источников энергии, — отметил собеседник ФАН. — С одной стороны, заменять можно газом, но даже если закупать его со стороны Германии, то это российский газ, который будет — о ужас! — поступать по «Северному потоку» или «Северному потоку — 2». Второе решение, которое не отменяет первое, — это развитие возобновляемой генерации. Поляки предполагают построить в рамках этого направления прибрежные ветроэлектростанции. Третье направление — атомная генерация».

По словам эксперта, существует идея построить АЭС на территории самой Польши, однако Балтийская АЭС, возможно, является с точки зрения Варшавы более реальной альтернативой строительству собственных атомных мощностей. Фролов добавил, что в ЕС на фоне программы закрытия угольных электростанций и в рамках курса на достижение нулевых выбросов к 2050 году развернулась острая дискуссия, касающаяся качества атомной генерации.

«Ряд европейских стран, в том числе крупных и уважаемых, выступают за то, чтобы АЭС получили статус генерации с нулевым выбросом, — поделился специалист по энергетике. — Это было бы более чем логично, потому что атомные электростанции не выбрасывают в атмосферу продукты горения. АЭС является весьма экологичным видом генерации, если мы ориентируемся на такие показатели, как объем выбрасываемых в атмосферу диоксида углерода, оксидов азота, золы и прочих веществ».

В этом плане не признать их генерацией с нулевым выбросом было бы чисто политическим решением, добавил эксперт.

«Судя по всему, Евросоюз склоняется к тому, чтобы АЭС получили такой статус, — отметил собеседник агентства. — В этом в частности заинтересована Франция, где большая часть генерации обеспечивается атомными электростанциями».

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«Вильнюс опечален»

Александр Фролов подчеркнул, что в данном случае позиция Литвы не идет в общем европейском ключе. По мнению эксперта, противодействие Вильнюса польским инвестициям в российскую АЭС обусловлено историческими причинами.

«Литва в нулевых годах была энергопрофицитной страной: Игналинская АЭС перекрывала внутренние потребности государства и позволяла продавать электроэнергию соседям, — напомнил замгендиректора Института нацэнергетики. — Но одним из условий вступления Литвы в ЕС было закрытие атомной электростанции. В результате Литва стала энергодефицитной страной, закупающей порядка 60% потребляемого электричества в России, Белоруссии, Швеции и Польше. Вильнюс явно опечален тем фактом, что в стране нет сейчас старой АЭС, а на строительство новой он не может найти деньги. Такие планы вынашиваются в стране более десятка лет».

Специалист продолжил, что пока Литва находилась в поисках средств, Белоруссия успела подписать договор с Росатомом и построить на своей территории АЭС, что вызвало большое раздражение у Вильнюса.

«А тут теперь Польша, надежный партнер Литвы, с которым они плечом к плечу выступают против всего плохого за все хорошее, делает такой шаг, — иронизирует Фролов. — Польша почему-то хочет себя обезопасить с точки зрения надежности энергопоставок, в том числе за счет атомной генерации».

Эксперт пояснил, что в данном случае речь пока не идет об окончательном решении, которое приняли Варшава и Москва. Но чисто теоретически Польша могла бы поучаствовать в этом проекте. Более того, развитие электрогенерации, и в особенности газовой генерации в Калининградской области, создает для восточноевропейской страны надежную подушку безопасности в будущем, даже если она не сможет полностью закрыть за свой счет выбывающие угольные объемы.

«Польша пытается решить проблему, которую перед ней создал ЕС, требуя отказаться от генерации на основе угля, при том, что Брюссель склоняется к тому, чтобы признать АЭС электростанциями с нулевым выбросом, — констатировал Фролов. — В этом контексте мнение Литвы — это мнение страны, которая отказалась от крайне выгодной позиции, желая вступить в ЕС, и теперь переживает по этому поводу».

Любой реализованный атомный проект — это, по сути, плевок в сторону «мудрости, прозорливости и адекватности» литовского руководства, заключил собеседник агентства.

«Они бегают за Белорусской АЭС, а сейчас будут бегать и за новым проектом, — убежден специалист по энергетике. — С другой стороны, есть известная поговорка про «караван, который идет». Если будет нужно, то он пройдет несмотря на то, что кто-то за ним бегает и что-то заявляет».

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«Только демонстрируем угрозу»

Литовский политик Вячеслав Титов согласен с подобным взглядом на ситуацию. По его мнению, атомная энергетика, которая существовала в Литве до вступления в ЕС, была огромным преимуществом.

«Я считаю, что решение о закрытии Игналинской АЭС было большой глупостью, в результате мы стали использовать более дорогое электричество, когда вместо этого его можно было бы экспортировать, — подчеркнул собеседник ФАН. — Сегодняшние власти поддались давлению Европейского союза, который хотел иметь еще один рынок сбыта своей электроэнергии, это был вопрос глобальной политики».

Экс-депутат от Клайпеды отметил, что решение Польши об инвестициях в Калининградскую область — это разумный подход.

«Конечно, нужно развивать энергетику, — заявил Титов. — А Литве остается блокировать эти решения, демонстрировать какую-то угрозу. Я думаю, что мы должны были и с Белоруссией сотрудничать при постройке новой электростанции, и с Калининградской областью. Литва сама думала о строительстве новой АЭС возле Игналины, но, видно, не хватает ресурсов, никто не выделяет на это денежных средств. Сегодня у властей Вильнюса такая позиция: «Сами бы хотели построить, а другим не даем».

Напомним, что Балтийскую АЭС мощностью 2388 МВт начали строить в 2010 году. Предполагалось, что после ее постройки Калининградская область из энергодефицитного региона превратится в экспортера. Однако в апреле 2014 года строительство АЭС было приостановлено в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

5 июля аналитик польского центра политического анализа Polityka Insight, специалист по энергетике Роберт Томашевский сообщил в Tweeter о встрече главного акционера ZE PAK Зигмунда Солож-Жак с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и министром по контролю за госактивами Яцеком Сасиным. Аналитик написал, что по неофициальной информации на встрече должен был обсуждаться вопрос инвестиций в Балтийскую АЭС.

В Росатоме сообщили, что готовы к переговорам с инвесторами по строительству Балтийской АЭС.