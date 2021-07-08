Члены экипажа пропавшего на Ямале самолета выжили

Салехард, 8 июля. Спасатели обнаружили пропавший на Ямале самолет. Рядом с ним находится один человек. Известно, что двум членам экипажа удалось выжить. Воздушное судно совершило жесткую посадку.

Диспетчеры ранее потеряли связь с легкомоторным самолетом, который выполнял облет территорий, где бушуют лесные пожары. Они получили сигнал сработавшего аварийного маяка.

Самолет Ан-26 разбился на Камчатке. Все 28 человек, находившиеся на борту, погибли. Эксперты выдвинули несколько версий случившегося. Фото с места трагедии опубликовал ранее ФАН.