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Члены экипажа пропавшего на Ямале самолета выжили

  /   Обновлено: 08 июля 2021 15:37
Происшествия
Члены экипажа пропавшего на Ямале самолета выжили
wikipedia.org  /  Sergey Ryabtsev

Салехард, 8 июля. Спасатели обнаружили пропавший на Ямале самолет. Рядом с ним находится один человек. Известно, что двум членам экипажа удалось выжить. Воздушное судно совершило жесткую посадку.

Диспетчеры ранее потеряли связь с легкомоторным самолетом, который выполнял облет территорий, где бушуют лесные пожары. Они получили сигнал сработавшего аварийного маяка.

Самолет Ан-26 разбился на Камчатке. Все 28 человек, находившиеся на борту, погибли. Эксперты выдвинули несколько версий случившегося. Фото с места трагедии опубликовал ранее ФАН.

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самолет ямал выжили
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