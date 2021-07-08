Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 16:30
16:28
Весь мир
Бахрейн включил ливийских боевиков в списки террористов
16:27
Происшествия
Полиция Петербурга проверила ряд магазинов по факту продажи алкоголя несовершеннолетним
16:24
Общество
Массовые мероприятия с участием более 75 человек запретят в Петербурге с 13 июля
16:22
Происшествия
Жительница Владимирской области ответит за убийство дочери на глазах у ребенка
16:22
Политика
Голландский суд отклонил ряд требований стороны защиты по делу MH17
16:19
Происшествия
Видео с места пожара на Волгоградском проспекте появилось в Сети
16:15
Политика
Киевские депутаты проголосовали за демонтаж памятного знака дружбы с Москвой
16:14
Происшествия
Главе района под Саратовом дали условный срок за хищение более 400 тыс. рублей
16:14
Общество
Врач озвучила главную опасность купания в фонтане
16:13
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе возмутился смакованием подробностей на шоу Бориса Корчевникова
Все новости

Перечислены факторы, которые определят судьбу рубля в ближайшую неделю
Экономика
Перечислены факторы, которые определят судьбу рубля в ближайшую неделю
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 июля. Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» определили перспективы российской валюты в ближайшем будущем.

Укреплению отечественной валюты способствует политика Центрального банка Российской Федерации. Регулятор на ближайшем заседании может пойти на повышение уровня ключевой ставки, что поддержит рубль.

Решающими факторами, которые повлияют на курс национальной валюты в течение ближайшей недели, окажутся дальнейшая динамика нефтяных котировок и положение доллара на мировой арене, заявили экономисты. До появления новой информации курс валют будет находиться в районе отметки 73–76,5 рубля за доллар.

Ранее опрошенные Федеральным агентством новостей аналитики определили, каким окажется курс американской валюты к концу месяца. В июле диапазон для рубля и доллара — 73–75, прогнозируют собеседники издания.

Вернуться назад

нефть рубль валюта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru