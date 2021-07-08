Перечислены факторы, которые определят судьбу рубля в ближайшую неделю

Москва, 8 июля. Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» определили перспективы российской валюты в ближайшем будущем.

Укреплению отечественной валюты способствует политика Центрального банка Российской Федерации. Регулятор на ближайшем заседании может пойти на повышение уровня ключевой ставки, что поддержит рубль.

Решающими факторами, которые повлияют на курс национальной валюты в течение ближайшей недели, окажутся дальнейшая динамика нефтяных котировок и положение доллара на мировой арене, заявили экономисты. До появления новой информации курс валют будет находиться в районе отметки 73–76,5 рубля за доллар.

Ранее опрошенные Федеральным агентством новостей аналитики определили, каким окажется курс американской валюты к концу месяца. В июле диапазон для рубля и доллара — 73–75, прогнозируют собеседники издания.