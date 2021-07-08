Нарендра Моди кардинально изменил состав кабинета министров Индии

Вчера, 7 июля, премьер-министр Индии Нарендра Моди представил новый состав кабинета министров. Теперь средний возраст членов правительства снизился до 58 лет (с 61 года) и обрел женское лицо: семь новых руководителей ведомств — женщины.

Кто вошел в новый кабмин Индии и что стало с лозунгом Нарендры Моди «минимум управленцев, максимум управления» — расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Перезагрузка правительства

Вчера премьер-министр Индии провел крупнейшую с момента прихода к власти перестановку в кабинете министров своего правительства. В новом составе будет 77 членов, то есть на 25 человек больше, чем раньше. Это значительный отход от предвыборной мантры Нарендры Моди о «минимуме управленцев, максимуме управления».

Перестановка произошла на фоне резкой критики правительства из-за неэффективности мер, принятых для борьбы с пандемией, спадом экономики, ростом числа бедных и увеличения безработицы, а также ввиду приближающихся региональных выборов в штате Уттар-Прадеш. Этот регион направляет 80 представителей в парламент Индии и победа или проигрыш партии Нарендры Моди в этом штате в 2022 году будут иметь огромное значение для внутриполитической динамики Индии.

Предоставление министерских портфелей членам партий-союзниц правящей Народной партии Индии (Бхаратия Джаната партия) говорит, что новые назначения сделаны в том числе и с прицелом на общенациональную предвыборную кампанию 2024 года, когда Моди должен будет снова побороться за кресло премьер-министра.

Примечательно, что 26 новых министров — это выходцы из социального слоя, который носит административное название «Другие Отсталые Касты». Этот термин обозначает индийцев, рожденных в низших кастах. В Индии до сих пор большое внимание уделяется кастовому вопросу и подобный состав кабинета вызовет положительные эмоции у той части электората, которая принадлежит к непривилегированным слоям общества.

Political message behind mega cabinet reshuffle by Modi https://t.co/JvgfsID4H6 — Rajat Sharma (@RajatSharmaLive) July 8, 2021

За день до объявления нового состава кабинета, 12 министров подали в отставку, чтобы освободить место для новых назначений. Среди них — министр здравоохранения Харш Вардхан, которого обвиняют в неадекватном реагировании на ситуацию с пандемией. В частности, за месяц до начала второй волны заражений коронавирусом в Индии, он заявлял, что пандемия окончена.

Помимо Вардхана, свой пост покинул и Рави Шанкар Прасад, бывший министр права, электроники и информационных технологий. Под его управлением отношения индийского правительства и социальной сети Twitter резко ухудшились из-за введения новых правил работы в стране.

Врачи, юристы, инженеры

Новый кабинет министров — эклектическая подборка профессионалов различных специальностей. В него вошли восемь юристов, четыре врача, два бывших сотрудника индийской административной службы, четыре обладателя магистерской степени и несколько инженеров.

К примеру, Джиотирадитья Сциндия, получивший пост министра гражданской авиации, имеет степень магистра делового администрирования в Стэндфордском университете и степень бакалавра в Гарвардском университете.

Бхагват Кишанрао Карад, член Параламента от штата Махараштра, который ранее руководил многопрофильной больницей и исследовательским центром доктора Карада в Аурангабаде и имеет специальности «медицинский доктор», «общая хирургия» и «детская хирургия», стал государственным министром в Министерстве финансов.

New @narendramodi Cabinet has 13 lawyers, 6 doctors, 5 engineers, 7 civil servants, 7PhDs and 3 MBAs pic.twitter.com/IdpNmW37DU — The News Agency (@TheNewsAgency1) July 7, 2021

Помимо удовлетворения региональных и общинных устремлений, основное внимание при подписании новых назначений, по-видимому, было сосредоточено на привлечении высококвалифицированных кадров и тех, кто имеет опыт управления в штатах Индии.

Министерство сотрудничества

За день до проведения реформы в правительстве появилось новое министерство — Министерство сотрудничества. Оно обеспечит отдельную административную, правовую и политическую основу для укрепления кооперативного движения в стране, говорится в заявлении властей. Министерство было создано для реализации видения премьер-министра «Сахкар се Самриддхи» (Процветание через кооперативы).

Портфель министра сотрудничества получил ближайший соратник Наренды Моди — Амит Шах, в дополнение к его статусу министра внутренних дел. Шах отметил, что создание этого ведомства «принесет процветание сельскому хозяйству и аграрному сектору».

मोदी सरकार ने #SahkarSeSamriddhi के सपने को साकार करने हेतु एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया है। इस अभूतपूर्व निर्णय पर पीएम @narendramodi जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।



मोदी जी के इस दूरदर्शी निर्णय से कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि का एक नया सवेरा आएगा। — Amit Shah (@AmitShah) July 6, 2021

Пока нет ясности в отношении структуры нового министерства, за исключением того, что оно будет работать над оптимизацией процессов для облегчения ведения бизнеса кооперативами и позволит развивать их с участием многих штатов.

Женщины-министры

В обновленный Совет министров вошли семь женщин. Теперь их девять в правительстве, вместе с теми, кто уже имел министерские портфели.

Глава Минфина Нирмала Ситхараман продолжит нести дополнительные обязанности в качества главы Министерства корпоративных дел. В то же время Смрити Ирани освобождена от должности министра текстильной промышленности, но останется на посту министра по делам женщин и детей.

Помимо Ситхараман и Ирани, свои портфели сохранили Садви Ниранджан Джиоти (Министерство по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения и Министерство сельского развития) и Ренука Сингх Сарута (Министерство по делам племен).

In the cabinet reshuffle, the Modi government inducted seven more women in the new council of ministers, taking the overall female strength to 11.https://t.co/BleRATwXVj pic.twitter.com/Q5KuKiBqLr — Partha R Chary???????? (@rspchary) July 8, 2021

В список входит Ануприя Патель, лидер региональной партии Апна Дал (Сонелал) из штата Уттар-Прадеш — союзник правящей в Центре Народной партии Индии (партия БДП или Бхаратия Джаната). Патель уже была министром во время первого премьерского срока Моди в 2014 году. Другие женщины в правительстве — Минакши Лехи, Аннапурна Деви и Пратима Бхумик.

Причины и следствия перестановки

Когда Моди был приведен к присяге в качестве премьер-министра 26 мая 2014 года, в его кабинете было 43 министра. Семь лет спустя — 77 министров, то есть, на одного больше, чем было в предшествовавшем Моди правительстве Манмохана Сингха. Это всего на четыре человека меньше установленного индийским законодательством допустимого предела в 81. Новая команда — смесь парламентариев старой гвардии, союзников Народной Индийской партии (БДП), депутатов первого срока и узкопрофильных специалистов.

Нарендра Моди начал политическую игру в преддверии выборов 2024 года. Если ему удастся победить, то он станет первым после Джавахарлала Неру премьер-министром Индии, удержавшим пост 3 срока подряд. Оппозиционные партии уже отстают на один шаг, поскольку они только планируют создание общенационального альянса и до сих пор не смогли его сформировать.

Получится ли у нового правительства добиться значимых успехов с учетом падения показателей экономики, приближения новых волн пандемии коронавируса и катастрофического роста безработицы — вот главный вопрос.