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Нарендра Моди кардинально изменил состав кабинета министров Индии

  /   Обновлено: 08 июля 2021 16:06
Весь мир
Нарендра Моди кардинально изменил состав кабинета министров Индии
Федеральное агентство новостей  / 

Вчера, 7 июля, премьер-министр Индии Нарендра Моди представил новый состав кабинета министров. Теперь средний возраст членов правительства снизился до 58 лет (с 61 года) и обрел женское лицо: семь новых руководителей ведомств — женщины.

Кто вошел в новый кабмин Индии и что стало с лозунгом Нарендры Моди «минимум управленцев, максимум управления» — расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Перезагрузка правительства

Вчера премьер-министр Индии провел крупнейшую с момента прихода к власти перестановку в кабинете министров своего правительства. В новом составе будет 77 членов, то есть на 25 человек больше, чем раньше. Это значительный отход от предвыборной мантры Нарендры Моди о «минимуме управленцев, максимуме управления».

Перестановка произошла на фоне резкой критики правительства из-за неэффективности мер, принятых для борьбы с пандемией, спадом экономики, ростом числа бедных и увеличения безработицы, а также ввиду приближающихся региональных выборов в штате Уттар-Прадеш. Этот регион направляет 80 представителей в парламент Индии и победа или проигрыш партии Нарендры Моди в этом штате в 2022 году будут иметь огромное значение для внутриполитической динамики Индии.

Предоставление министерских портфелей членам партий-союзниц правящей Народной партии Индии (Бхаратия Джаната партия) говорит, что новые назначения сделаны в том числе и с прицелом на общенациональную предвыборную кампанию 2024 года, когда Моди должен будет снова побороться за кресло премьер-министра.

Примечательно, что 26 новых министров — это выходцы из социального слоя, который носит административное название «Другие Отсталые Касты». Этот термин обозначает индийцев, рожденных в низших кастах. В Индии до сих пор большое внимание уделяется кастовому вопросу и подобный состав кабинета вызовет положительные эмоции у той части электората, которая принадлежит к непривилегированным слоям общества.

За день до объявления нового состава кабинета, 12 министров подали в отставку, чтобы освободить место для новых назначений. Среди них — министр здравоохранения Харш Вардхан, которого обвиняют в неадекватном реагировании на ситуацию с пандемией. В частности, за месяц до начала второй волны заражений коронавирусом в Индии, он заявлял, что пандемия окончена.

Помимо Вардхана, свой пост покинул и Рави Шанкар Прасад, бывший министр права, электроники и информационных технологий. Под его управлением отношения индийского правительства и социальной сети Twitter резко ухудшились из-за введения новых правил работы в стране.

Врачи, юристы, инженеры

Новый кабинет министров — эклектическая подборка профессионалов различных специальностей. В него вошли восемь юристов, четыре врача, два бывших сотрудника индийской административной службы, четыре обладателя магистерской степени и несколько инженеров.

К примеру, Джиотирадитья Сциндия, получивший пост министра гражданской авиации, имеет степень магистра делового администрирования в Стэндфордском университете и степень бакалавра в Гарвардском университете.

Бхагват Кишанрао Карад, член Параламента от штата Махараштра, который ранее руководил многопрофильной больницей и исследовательским центром доктора Карада в Аурангабаде и имеет специальности «медицинский доктор», «общая хирургия» и «детская хирургия», стал государственным министром в Министерстве финансов.

Помимо удовлетворения региональных и общинных устремлений, основное внимание при подписании новых назначений, по-видимому, было сосредоточено на привлечении высококвалифицированных кадров и тех, кто имеет опыт управления в штатах Индии.

Министерство сотрудничества

За день до проведения реформы в правительстве появилось новое министерство — Министерство сотрудничества. Оно обеспечит отдельную административную, правовую и политическую основу для укрепления кооперативного движения в стране, говорится в заявлении властей. Министерство было создано для реализации видения премьер-министра «Сахкар се Самриддхи» (Процветание через кооперативы).

Портфель министра сотрудничества получил ближайший соратник Наренды Моди — Амит Шах, в дополнение к его статусу министра внутренних дел. Шах отметил, что создание этого ведомства «принесет процветание сельскому хозяйству и аграрному сектору».

Пока нет ясности в отношении структуры нового министерства, за исключением того, что оно будет работать над оптимизацией процессов для облегчения ведения бизнеса кооперативами и позволит развивать их с участием многих штатов.

Женщины-министры

В обновленный Совет министров вошли семь женщин. Теперь их девять в правительстве, вместе с теми, кто уже имел министерские портфели.

Глава Минфина Нирмала Ситхараман продолжит нести дополнительные обязанности в качества главы Министерства корпоративных дел. В то же время Смрити Ирани освобождена от должности министра текстильной промышленности, но останется на посту министра по делам женщин и детей.

Помимо Ситхараман и Ирани, свои портфели сохранили Садви Ниранджан Джиоти (Министерство по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения и Министерство сельского развития) и Ренука Сингх Сарута (Министерство по делам племен).

В список входит Ануприя Патель, лидер региональной партии Апна Дал (Сонелал) из штата Уттар-Прадеш — союзник правящей в Центре Народной партии Индии (партия БДП или Бхаратия Джаната). Патель уже была министром во время первого премьерского срока Моди в 2014 году. Другие женщины в правительстве — Минакши Лехи, Аннапурна Деви и Пратима Бхумик.

Причины и следствия перестановки

Когда Моди был приведен к присяге в качестве премьер-министра 26 мая 2014 года, в его кабинете было 43 министра. Семь лет спустя — 77 министров, то есть, на одного больше, чем было в предшествовавшем Моди правительстве Манмохана Сингха. Это всего на четыре человека меньше установленного индийским законодательством допустимого предела в 81. Новая команда — смесь парламентариев старой гвардии, союзников Народной Индийской партии (БДП), депутатов первого срока и узкопрофильных специалистов.

Нарендра Моди начал политическую игру в преддверии выборов 2024 года. Если ему удастся победить, то он станет первым после Джавахарлала Неру премьер-министром Индии, удержавшим пост 3 срока подряд. Оппозиционные партии уже отстают на один шаг, поскольку они только планируют создание общенационального альянса и до сих пор не смогли его сформировать.

Получится ли у нового правительства добиться значимых успехов с учетом падения показателей экономики, приближения новых волн пандемии коронавируса и катастрофического роста безработицы — вот главный вопрос.

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