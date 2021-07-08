Блогер Михина раскрыла секрет популярности ведущих YouTube-каналов

Санкт-Петербург, 8 июля. Петербургский блогер Марина Михина приняла участие в пресс-конференции «Модные блогеры — что за напасть настигла Россию-матушку», организованной в пресс-центре МГ «Патриот».

Доходы российских блогеров от рекламы в Instagram и YouTube по итогам 2020 года достигли 11 млрд рублей. Данный показатель на треть больше суммарной рекламной выручки издателей официальных печатных СМИ.

Ведущий Артемий Галицын поинтересовался у Михиной, легко ли начать зарабатывать на YouTube, сколько для этого нужно времени и необходимо ли специальное образование. Он спросил, как стать таким же популярным, как видеоблогер Юрий Дудь.

По словам модного петербургского блогера, сейчас видеохостинг отличается от того, чем он был, когда она начинала свою деятельность.

«YouTube стал другим за счет того, что звезды телевидения, журналисты и просто известные люди завели свои каналы, и так как они уже популярные, на них сразу подписываются люди», — пояснила Михина.

Галицын заметил, что сейчас и по качеству ролики не отличаются от телевидения. По словам блогер, причина кроется в том, что во многих случаях над ними трудится целая команда.

«Я же одна работаю, сама снимаю, сама монтирую, превью-картинки сама рисую, которые иногда занимают по времени больше, чем съемка и монтаж», — отметила она.

Эксперт также обратила внимание, что для зрителей важен значок, на который они захотят кликнуть.

«Здесь работа, работа, работа, регулярное выкладывание роликов имеет значение», — подчеркнула Михина.

Также большую роль играет сама личность, на которую хочется подписаться, и неважно, какая тема выбрана. Здесь речь идет о пресловутой харизме.

«Много каналов по интересной тематике, но их никто не смотрит, потому что не хватает немного отвязности. Почему Дудь стал популярным? Он стал задавать неудобные вопросы (например, «сколько ты зарабатываешь?»). Мат допускал в эфире», — пояснила блогер.

В сфере блогеров секрет, как и везде, много трудиться, работать. Не нужно опускать руки, если канал не двигается, лучше искать творческий подход, подытожила эксперт.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» Михина ответила еще на ряд вопросов о секретах популярности блогеров.