«Не стесняйся»: Путин успокоил плачущего ребенка из «Артека»

Москва, 8 июля. Президент России Владимир Путин успокоил 11-летнего финалиста конкурса «Большая перемена». Мальчик переволновался во время видеоконференции и расплакался.

Путин провел сеанс видеосвязи с детским лагерем «Артек», который располагается в Крыму. Во время общения финалистов конкурса «Большая перемена» с президентом 11-летний Даниил переволновался при упоминании родителей и заплакал. Президент России поддержал школьника и помог ему успокоиться. Глава государства отметил, что слезы мальчика говорят о его трепетном отношении к близким.

«Все хорошо, Даниил. Наверняка мама и папа тебя слышат. <...> Не надо стесняться слез. Все хорошо», — отметил Путин.

Ранее иностранные граждане изъявили желание приехать в «Артек». Житель Германии Йосеф Бронц рассказал, что знает о лагере немало.