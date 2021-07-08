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«Не стесняйся»: Путин успокоил плачущего ребенка из «Артека»

  /   Обновлено: 08 июля 2021 15:42
Политика
«Не стесняйся»: Путин успокоил плачущего ребенка из «Артека»
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 8 июля. Президент России Владимир Путин успокоил 11-летнего финалиста конкурса «Большая перемена». Мальчик переволновался во время видеоконференции и расплакался.

Путин провел сеанс видеосвязи с детским лагерем «Артек», который располагается в Крыму. Во время общения финалистов конкурса «Большая перемена» с президентом 11-летний Даниил переволновался при упоминании родителей и заплакал. Президент России поддержал школьника и помог ему успокоиться. Глава государства отметил, что слезы мальчика говорят о его трепетном отношении к близким.

«Все хорошо, Даниил. Наверняка мама и папа тебя слышат. <...> Не надо стесняться слез. Все хорошо», — отметил Путин.

Ранее иностранные граждане изъявили желание приехать в «Артек». Житель Германии Йосеф Бронц рассказал, что знает о лагере немало.

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путин россия финалист перемена
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