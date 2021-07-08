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Врач озвучила главную опасность купания в фонтане
Общество
Врач озвучила главную опасность купания в фонтане
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Фонтан — декоративное сооружение, а не место для купания. Использовать его не по назначению небезопасно. Об этом 8 июля заявили в Роспотребнадзоре.

Купание в фонтане стало популярно в столичных регионах, которые не ожидали аномальной жары этим летом. Главный врач Санкт-Петербургской городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева в комментарии ФАН рассказала, чем опасно такое развлечение.

«Существует масса инфекций, помимо тех, что передаются воздушно-капельным путем, например, те, которые живут в воде и прекрасно там себя чувствуют. Особенно в той воде, которая стоит и не обновляется. Мы все со школьных уроков ботаники и биологии знаем, что такое амебы, одноклеточные. Они в какой-то среде могут приобретать одну форму, потом другую, а также [можно подхватить] многие заболевания: кишечные, передающееся половым путем, бактериальные. Поэтому Роспотребнадзор абсолютно правильно делает замечания. Фонтаны созданы не для того, чтобы в них купаться. Это совсем другой объект, созданный для того, чтобы наслаждаться видом, но не надо в него прыгать», — поделилась мнением собеседница Федерального агентства новостей.

Врач озвучила главную опасность купания в фонтане
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Врач уверена, что любители купания в фонтанах подвергают опасности не только себя, но и окружающих. Они совсем не заботятся о докторах, работающих на износ.

«Медики сейчас работают на последнем издыхании, нужно и о них подумать. У нас сейчас огромная нагрузка, никто не понимает, что медики тоже живые люди, создавать себе и им дополнительную нагрузку — очень эгоистично. Это и психологическая нагрузка. Наша больница вот уже 1,5 года находится как на войне, без отдыха. Нужно позаботиться не только о себе и о своих прихотях, но и о том, кто вас окружает, кому вы можете сделать плохо. Советы Роспотребнадзора абсолютно правильные, их надо выполнять. А так как люди не понимают предупреждений, должны быть штрафы, должны быть административные наказания, как-то нужно этот момент ужесточить», — считает главврач Санкт-Петербургской городской клинической больницы №20.

Специалисты Водоканала Санкт-Петербурга ранее обратились к гражданам с просьбой не купаться в фонтанах. Эти сооружения представляют собой хрупкие устройства, которые не предназначены для таких развлечений. Внутри чаш находятся насадки, светильники, электромагнитные клапаны. Из-за них купающийся может травмироваться или порезаться, объяснили специалисты.

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