Иностранец совратил мальчика и девочку в Республике Коми

Сыктывкар, 8 июля. Семь лет получил 24-летний гражданин Узбекистана за развратные действия сексуального характера в отношении двух школьников. Как стало известно ФАН, осужденный так и не признал своей вины.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия». Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Коми Светлана Коровченко.

Житель Средней Азии приехал в Республику Коми из Ярославля в сентябре 2020 года и остановился жить в съемной квартире в Сыктывкаре, занимаясь разносом рекламной продукции.

Оказавшись в день преступления на улице Пушкина, он заметил подростка.

«По словам потерпевшего, мигрант попросил его открыть подъезд, который был заперт на электрический замок, и обещал дать за это 100 рублей, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — После того как разносчик газет уложил свою продукцию в почтовые ящики, он обнял школьника и поцеловал. При этом стал гладить ягодицы мальчика».

14-летний ребенок испугался и в слезах побежал к родителям рассказать о случившемся. К тому же он смог заснять злодея на камеру мобильного телефона. Взрослые тут же сообщили о противоправных действиях незнакомца в правоохранительные органы. Полицейские мгновенно отреагировали на полученную информацию, однако злодей успел надругаться до задержания еще и над 13-летней школьницей.

Потерпевшую злодей встретил на улице Домны Каликовой, буквально через пару часов после совершения первого преступления. Осужденный действовал таким же способом, как и в первый раз. После того как ребенок выполнила его просьбу и открыла дверь в подъезд дома, он обнял девочку и стал целовать и трогать ее.

После задержания осужденный не признал своей вины. Он утверждал, что таким образом хотел просто поблагодарить потерпевших за возможность попасть в подъезд. Однако следователи СК изъяли биологические следы злоумышленника с одежды пострадавших подростков.

В итоге суд признал гражданина Узбекистана виновным и проговорил его к семи годам лишения свободы. Исправляться злодей будет в колонии строгого режима.