Москва, 8 июля. Биржевой курс европейской валюты в ходе сессии Мосбиржи поднялся выше уровня 89 рублей за евро.

На открытии торговой площадки утром курс евро продемонстрировал снижение и составил 88,01 рубля за денежную единицу.

Курс доллара ранее в четверг впервые с мая текущего года достиг отметки в 75,06 рубля за доллар.

Какое значение имеют данные валютные колебания, и кто выступает выгодоприобретателем от роста доллара, пояснил руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.