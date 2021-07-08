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Биржевой курс европейской валюты в ходе сессии Мосбиржи поднялся выше уровня 89 рублей за евро

  /   Обновлено: 08 июля 2021 15:28
Экономика
Биржевой курс европейской валюты в ходе сессии Мосбиржи поднялся выше уровня 89 рублей за евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 июля. Биржевой курс европейской валюты в ходе сессии Мосбиржи поднялся выше уровня 89 рублей за евро.

На открытии торговой площадки утром курс евро продемонстрировал снижение и составил 88,01 рубля за денежную единицу.

Курс доллара ранее в четверг впервые с мая текущего года достиг отметки в 75,06 рубля за доллар.

Какое значение имеют данные валютные колебания, и кто выступает выгодоприобретателем от роста доллара, пояснил руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

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