Москва, 8 июля. Крым и Севастополь постоянно испытывают внешнеполитическое давление со стороны Украины, заявил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Киев активно пытается усугубить экологическую ситуацию на полуострове. Для этого власти регулярно генерируют новые антироссийские требования, отметил Устинов в рамках совещания по вопросам национальной безопасности в макрорегионе. В связи с этим властям республики важно установить экологический контроль за мерами по обеспечению граждан водой.

Запад вслед за Украиной продолжает предпринимать попытки сдержать Россию. Внимание на это ранее обратил представитель Кремля Дмитрий Песков.