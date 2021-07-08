Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 16:29
16:27
Происшествия
Полиция Петербурга проверила ряд магазинов по факту продажи алкоголя несовершеннолетним
16:24
Общество
Массовые мероприятия с участием более 75 человек запретят в Петербурге с 13 июля
16:22
Происшествия
Жительница Владимирской области ответит за убийство дочери на глазах у ребенка
16:22
Политика
Голландский суд отклонил ряд требований стороны защиты по делу MH17
16:19
Происшествия
Видео с места пожара на Волгоградском проспекте появилось в Сети
16:15
Политика
Киевские депутаты проголосовали за демонтаж памятного знака дружбы с Москвой
16:14
Происшествия
Главе района под Саратовом дали условный срок за хищение более 400 тыс. рублей
16:14
Общество
Врач озвучила главную опасность купания в фонтане
16:13
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе возмутился смакованием подробностей на шоу Бориса Корчевникова
16:12
Политика
«Настучат по башке?»: телеведущий Кузичев иронично отреагировал на оправдания Соколовской
Все новости

Украина оказывает политическое давление на Крым и Севастополь

  /   Обновлено: 08 июля 2021 15:26
Политика
Украина оказывает политическое давление на Крым и Севастополь
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 июля. Крым и Севастополь постоянно испытывают внешнеполитическое давление со стороны Украины, заявил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Киев активно пытается усугубить экологическую ситуацию на полуострове. Для этого власти регулярно генерируют новые антироссийские требования, отметил Устинов в рамках совещания по вопросам национальной безопасности в макрорегионе. В связи с этим властям республики важно установить экологический контроль за мерами по обеспечению граждан водой.

Запад вслед за Украиной продолжает предпринимать попытки сдержать Россию. Внимание на это ранее обратил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вернуться назад

украина крым севастополь устинов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru