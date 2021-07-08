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Японцам запретили посещать Олимпийские игры — 2020 в Токио

  /   Обновлено: 08 июля 2021 15:18
Спорт
Японцам запретили посещать Олимпийские игры — 2020 в Токио
olympic.ru  /  Пресс-служба Олимпийского комитета России

Токио, 8 июля. Организаторы Олимпийских игр в Японии приняли решение не допускать на соревнования зрителей в столичном регионе страны.

Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники, японцам запрещено посещать мероприятия Олимпиады в префектурах Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. При этом местные зрители все же смогут попасть на некоторые соревнования. Исключение касается мероприятий, которые проведут на территории центральной префектуры Сидзуока, восточной Ибараки, а также северо-восточных Фукусимы и Мияги.

Летние Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но их перенесли из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут в период с 23 июля по 8 августа. Российская теннисистка Дарья Касаткина может пропустить предстоящую Олимпиаду по состоянию здоровья.

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