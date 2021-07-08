Путин назвал главный плюс совместного обучения мальчиков и девочек

Москва, 8 июля. Совместное обучение мальчиков и девочек помогает воспитывать у них уважительное отношение друг к другу, считает президент РФ Владимир Путин.

Финалист конкурса «Большая перемена» рассказал российскому лидеру о собственном проекте «Школа аристократа». Мальчик выступил с инициативой раздельного обучения с девочками. Он считает, что ребята должны встречаться в столовых и на общих занятиях.

Специалисты считают, что мальчики и девочки должны учиться вместе. Благодаря этому они начинают больше уважать друг друга. Однако предложенная школьником идея тоже возможна, считает Путин. Ранее президент поддержал идею создать в Кемеровском кадетском училище корпус для девочек.