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Нидерланды не станут допрашивать специалиста из США по делу MH17
Политика
Нидерланды не станут допрашивать специалиста из США по делу MH17
Prt Scr courtmh17.com

Гаага, 8 июля. Голландский суд не видит смысла допрашивать специалиста из Соединенных Штатов по делу о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году.

В МИД Нидерландов ранее сообщили о возможности проведения дополнительного расследования трагедии. Инициатива обусловлена отсутствием четкого ответа на вопрос о причине запрета на осуществление полетов на востоке Украины в день авиакатастрофы.

Голландский суд также отказался рассматривать американский «аргумент» по делу о крушении MH17. Речь идет о снимках со спутника, на которых якобы изображен запуск ракеты в сторону самолета.

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