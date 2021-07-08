Анатолий Вассерман о провокации у Крыма: «Морской прецедент. Британия оголтелей СГА»

Англосаксонское право — прецедентное. Решение любого судьи обретает силу закона и обязательно для воспроизведения любым другим судьёй, рассматривающим аналогичное дело.

Правда, аналогии могут быть весьма разнообразны. Немалая часть крючкотворческого искусства в странах, использующих англосаксонское право (а это не только пять стран, где англосаксы пока составляют большинство населения — Британия, Соединённые Государства Америки (напомним, так автор называет Соединенные Штаты Америки, сокращенно — СГА. — Прим. ФАН), Канада, Австралия, Новая Зеландия, но и значительная часть бывших британских колоний) сводится к подбору аналогий, благоприятных для клиента, и отвержению аналогий, представленных оппонентом. Но в большинстве случаев понятно, что соответствует рассматриваемому делу, а что явно не годится.

Прецедентное право породило феномен «странных законов» — решений, не понятных вне контекста конкретного дела. Скажем, «в таком-то городе запрещено стрелять из окон по верблюдам» — значит, когда-то в город прибыл бродячий цирк и некий житель решил поохотиться на экзотическую дичь.

Особо важны прецеденты в международных отношениях. Лишь очень малая часть возможных обстоятельств заранее оговорена двух- и многосторонними соглашениями. Законы и договоры вообще принимаются по большей части задним числом — после возникновения проблемы, не охваченной ничем принятым ранее. Вот и приходится задумываться: а как раньше справлялись с подобными задачами? Не пригодится ли разум предков?

Global Look Press / Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Недавно британский боевой корабль вломился в территориальные воды Российской Федерации около крымского мыса Фиолент. Чтобы наставить его на путь истинный, пришлось не только дать вдоль его борта предупредительную очередь из 30‑миллиметровой шестистволки Грязева и Шипунова (100 выстрелов в секунду), но и сбросить прямо по его курсу четыре 200‑килограммовых фугаса (на безопасном расстоянии: когда такое взрывается в десятке метров от борта, в пробоину может въехать грузовик). Британское министерство обороны заявило: мы тут и впредь будем ходить. Ведь по британским понятиям Крым — оккупированная РФ территория Украины, а Украина давно разрешила НАТОвцам не только упражняться на её территории, но и ходить в её водах.

Увы, почти в каждой стране найдутся свои сепаратисты. Созданный НАТОвским признанием прецедент провозглашения парламентом автономного края Косово и Метохия независимости от остальной Сербии опасен для очень многих. Поэтому волеизъявление жителей Крыма на референдуме 2014.03.16 почти никем в мире не признано. Но если Британия игнорирует созданный при её активном участии прецедент — не найдётся ли другой, пораньше?

В ходе Первой Мировой войны Германия, захватив несколько регионов России, создала в них временные оккупационные администрации. После поражения Германии былые союзники России скоропостижно признали марионеток самостоятельными властями новоявленных независимых государств. Те довольно быстро растеряли значительную долю имперского наследства: от развала единого хозяйства страдают все его части, но чем меньше часть, тем сильнее страдает. Для подавления массового недовольства явным обнищанием пришлось срочно учреждать фашистские диктатуры.

Кстати замечу: к началу европейской части Второй Мировой войны половина тогдашних европейских государств — Албания, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Эстония — управлялась фашистскими диктатурами, а оставшаяся половина — Андорра, Бельгия, Британия, Ватикан, Дания, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино, Финляндия (где фашисты заметно влияли на политику, но всё же не возглавляли власть), Франция (где фашистский переворот не случился только потому, что его главари оказались ещё разгильдяистее полицейских), Швейцария, Швеция, Югославия — не видела в таком правлении ничего плохого. Только Россия (в ту эпоху именуемая Союз Советских Социалистических Республик) словом и делом объяснила: фашистская диктатура опасна даже для самих диктаторов. По результатам нападения нескольких фашистских диктатур на нас термин признан непристойным, и нынешние фашисты предпочитают зваться демократами.

ФБА «Экономика сегодня» /

Когда фашистские вожаки Германии с Польшей не смогли договориться ни об урегулировании своих разногласий, ни об условиях совместного нападения на Россию, поскольку Британия с Францией пообещали Польше защиту от Германии, Германия в апреле–июне 1939‑го разработала план захвата Польши, а 1939.09.01–1939.09.23 привела его в исполнение. По ходу дела правительство Польши 1939.09.17 бежало в Румынию, не сообщив о бегстве публично и не оставив никаких указаний о дальнейшем порядке управления страной, что по традициям международного права рассматривается как ликвидация государства. В тот же день Россия ввела свои войска на русские земли, захваченные Польшей в 1920‑м и с тех пор пребывавшие по сути в оккупации: местное русское население находилось в условиях жесточайшего правового и культурного угнетения. Сейчас эти земли называются Западной Украиной и Западной Белоруссией, а их жители соответственно украинцами и белорусами. Вскоре в Лондоне склёпано новое правительство Польши, не включавшее в себя никого из беглого правительства, не имевшее никакой правопреемственности, по сути никого, кроме самого себя, не представляющее.

Фашистские диктаторы Латвии, Литвы, Эстонии побоялись сходной судьбы: ещё до Первой Мировой войны немцы играли важную роль в тамошней экономике, политике, культуре, так что могли в любой момент пожелать вернуть себе былые позиции. Выход нашли быстро: заключили с Россией договоры о взаимопомощи. В рамках договоров пригласили к себе наши гарнизоны — достаточно малые, чтобы не иметь возможности противостоять местным войскам, но достаточно большие, чтобы в случае германского нападения неминуемо пострадать. Понятно, Россия оказалась бы вынуждена вступиться за своих (как случилось 2008.08.08, когда грузинские войска обстреляли наших миротворцев, находившихся в Цхинвале по соглашению Грузии с Южной Осетией). Так же понятно, что Германия, в тот момент формально противостоявшая Британии с Францией (те объявили ей войну после её нападения на Польшу, но не попытались не то что воевать всерьёз, но даже символически двинуть войска), не желала войны на два фронта. Поэтому русские войска на территории прибалтийских республик служили живым щитом.

Это устроило далеко не всех местных фашистов. Значительная их часть считала немецких единоверцев столь бесспорным образцом, что предпочитала включение в состав Германии сохранению формальной независимости. Наши войска оказались мишенями множества провокаций. Выход из расположения части стал опасен не только для одиночных военнослужащих, но даже для небольших групп. В конце концов наше правительство заявило: если власти трёх республик не в состоянии обеспечить выполнение заключённых ими соглашений — не следует ли провести выборы для формирования вменяемых властей?

Федеральное агентство новостей /

Советские гарнизоны даже при очень большом желании не могли бы вмешаться в ход внутренних дел республик против воли местных силовых структур: ресурсов не хватало. Но и значительной части силовиков надоело обслуживать фашистов, явным образом действующих против воли тех самых народов, чья защита — обязанность армий и полиций. А без прямой поддержки регулярных сил военизированные формирования фашистов — латышские айзсарги, литовские таутининки, эстонский кайтселийт — не смогли сдержать массовый протест народов против диктатур. Пришлось проводить выборы, да ещё и честно.

Сейчас принято рассказывать, что кандидатов в депутаты лично подбирали наши уполномоченные в республиках. На деле представители политических сил, так или иначе поддерживавших сохранение независимости республик от остальной России, просто не выдвигались на выборы: слишком уж очевидны были плоды их деятельности, слишком понятно, что у них нет шансов пройти в избранные — после многих лет диктатур! — парламенты, а тратить силы и ресурсы на заведомо безнадёжную кампанию никому не хотелось. Избранные в июне 1940‑го парламенты обратились к правительству России с просьбами о воссоединении. Как и 2014.03.18, просьбы удовлетворены.

Федеральное агентство новостей /

Соединённые Государства Америки не признали законность народного волеизъявления. Вплоть до очередного временного распада России в 1991‑м, когда прибалтийские республики вновь оказались временно отторгнуты, в СГА жили многие фашисты оттуда и их потомки, в том числе именующие себя правительствами в изгнании. Кстати, сейчас время от времени эти республики возглавляют граждане СГА (по праву рождения на территории СГА), хотя и с прибалтийскими предками. Иной раз такие главари бывают даже одновременно во всех трёх республиках.

Тем не менее за всё время русско-балтийского единства ни одно официальное лицо СГА не попыталось поставить под сомнение полномочия кого бы то ни было из лиц, живущих в республиках. А уж о попытках войти в территориальные воды России на прибрежных участках трёх республик не было и речи.

Полагаю тогдашний порядок взаимоотношения позиций de jure и de facto СГА достаточно разумным образцом и для самих СГА, и для всех их подельников по НАТО. Если же кто-то из них готов рисковать своими военнослужащими в попытках прощупать нашу военную готовность и политическую решимость, пусть помнит слова нашего президента: мы показали им только то, что сочли нужным. Сюрпризов у нас в запасе хватит, чтобы любой пошедший к нам за шерстью вернулся в лучшем случае стриженым — а то и освежёванным.

(По требованию автора текст публикуется с сохранением особенностей авторской орфографии и пунктуации. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. — Прим. ФАН).