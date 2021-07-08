Вторую очередь парка «Остров фортов» откроют ко Дню ВМФ в Кронштадте

Кронштадт на протяжении всей своей истории был закрытым городом для туристов, но в ближайшие годы все изменится, и любой желающий сможет увидеть другой Петербург — военный. А все благодаря проекту, получившему название «Остров фортов». По поручению президента России в Кронштадте появится туристско-рекреационный кластер, площадь которого составит 150 гектаров.

К 80-летию с начала Великой Отечественной войны в Кронштадте открылась выставка «Герои России, какими их не видел никто». В создании портретов приняли участие лучшие глянцевые фотографы России. Выставку открыли руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

По словам организаторов фотовыставки, Кронштадт можно с уверенностью назвать самым подходящим местом для ее проведения. В годы войны город был «морским щитом» Ленинграда.

«Очень сейчас сложное время. Историю переписывают. Великую Отечественную войну искажают. Надо немедленно бороться, чтобы не было таких пакостных явлений», — уверен Федор Смирнов, ветеран Великой Отечественной войны.

На это и направлен проект «Остров фортов». Его основная задача — сохранение историко-культурного наследия. Открыть Кронштадт для людей и подарить городу новую жизнь — главная идея всего проекта.

Два этапа строительства, десятки объектов, океанариум, дайвинг-центр, гостиницы и, конечно, главное достояние — Музей военно-морской славы, где покажут первую атомную подлодку России. Уже 25 июля, в День Военно-морского флота, откроется вторая очередь парка «Остров фортов».

Музей, парк, научные и образовательные объекты, отреставрированные форты «Кроншлот», «Петр I», «Император Александр I» — все для гостей Кронштадта. Комфортное общественное пространство появится в городе до начала 2025 года и будет включать в себя 32 новых объекта. Таким образом, у местных жителей и гостей города появится уникальная возможность познакомиться с трехсотлетней историей Военно-морских сил России, сконцентрированных в Кронштадте.

Федеральное агентство новостей /

Новая экосистема Кронштадта, объединенная темами моря и флота, позволит улучшить качество жизни местных жителей. У них появятся новые возможности для работы, отдыха и развлечений.

Самыми амбициозными и впечатляющими по праву можно назвать планы по превращению загадочных крепостей Кронштадта — объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — в современные туристические комплексы.

Инвестиционный проект, действительно, поражает своими масштабами. Он позволит привлечь в военный город до пяти миллионов туристов в год и открыть 1,5 тысяч новых рабочих мест.