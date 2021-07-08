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Кнутов назвал «супероружие будущего», которым зенитчики ВКС РФ смогут сбивать авиацию НАТО
Армия
Кнутов назвал «супероружие будущего», которым зенитчики ВКС РФ смогут сбивать авиацию НАТО
wikipedia.org  /  Edward L. Cooper / Public Domain

Москва, 8 июля. Развитие комплексов противовоздушной обороны, основанных на новых физических принципах, является одним из приоритетов для российского ОПК, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Специалисты зенитных ракетных войск ВС РФ в четверг, 8 июля, отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1960 году в составе Вооруженный сил Советского Союза был создан новый род войск. Сегодня ЗРВ стали частью Воздушно-космических сил России, составляя основу противовоздушной и противоракетной обороны страны.

Арсенал ЗРВ состоит из обширного ассортимента зенитно-ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплексов, к примеру, С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф» и «Панцирь-С». Однако технический прогресс, как и время, не стоит на месте, ввиду чего на смену старым образцам оружия приходят более современные. Самым же интересным направлением развития оборонного потенциала является создание вооружения на новых физических принципах, в том числе, и противовоздушного. Вопрос разработки подобных систем будущего для Федерального агентства новостей прокомментировал член организации «Офицеры России», директор Музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов.

Российские специалисты активно занимаются разработкой противовоздушных систем, основанных на новых физических принципах, отметил эксперт. Он напомнил о том, что лишь в России на вооружении уже стоит лазерный комплекс «Пересвет», при помощи которого осуществляется защита мобильных стратегических ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс» от воздушных угроз. В будущем эта машина может быть использована и для защиты других важных объектов, подчеркнул историк.

«Кроме того, ставка делается на развитие электромагнитного оружия, систем радиоэлектронной борьбы, которые также в перспективе будут применять. В первую очередь — электромагнитное оружие, которое будет выжигать микросхемы. и таким образом делать самолеты, ракеты и другие летательные аппараты противника непригодными к использованию и выводить их из строя до момента поражения цели», — объяснил эксперт.

Оружие на основе новых физических принципов не ограничивается лишь одними лазерными технологиями, отметил эксперт. Он напомнил, что лазеры в наше время уже способны буквально разрезать вражеские самолеты и другие летательные аппараты. Кнутов заявил, что лазеры — далеко не предел развития «супероружия будущего», так как есть и другие интересные и перспективные технологии, при помощи которых зенитчики ВКС РФ смогут сбивать авиацию потенциальных противников, к примеру, НАТО.

«Завтрашний день — это электромагнитное оружие и плазменное оружие. Я думаю, 5-10 лет и все эти средства мы увидим на вооружении ВКС», — резюмировал историк.

Ранее в Министерстве обороны Франции заявили об успешном тестировании перспективного лазерного вооружения. По словам главы оборонного ведомства страны Флоранс Парли, при помощи новейшей лазерной системы военными был уничтожен «вражеский» беспилотник.

Кроме того, в российском министерстве обороны рассказали об испытаниях новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей», передает «Царьград». Как заявили представители МО РФ, военнослужащие провели боевые ракетные стрельбы. В ведомстве добавили, что в скором времени новые ЗРК начнут поставляться в российскую армию.

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