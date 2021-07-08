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Немцы обнаружили важный нюанс в перехвате самолета ВМС США над Черным морем
Армия
Немцы обнаружили важный нюанс в перехвате самолета ВМС США над Черным морем
navy.mil  /  Joshua Fulton

Берлин, 8 июля. Маневр разведывательного самолета Boeing P-8 Poseidon Военно-воздушных сил США над Черным морем имеет важный нюанс, на который стоит обратить внимание.

К такому выводу пришли читатели немецкого издания Die Welt. Они прокомментировали последнюю провокацию США против России над Черным морем. Тогда российские истребители были подняты в воздух, чтобы не дать американскому самолету пересечь воздушные границы РФ. По мнению немцев, данный маневр является очередным провокационным действием Вашингтона.

Один из комментаторов обратил внимание на важный нюанс в сложившейся ситуации. Он напомнил, что разведывательный Boeing P-8 Poseidon оснащен приличным вооружением и мог быть опасен даже без факта пересечения границы.

«Для полноты картины, P-8 Poseidon — это больше, чем просто самолет-разведчик. Он многофункционален, оснащен ракетой AGM-84 и может атаковать морские и наземные цели», — написал пользователь.

Ранее военные эксперты в беседе с ФАН сошлись во мнении, что полет американского самолета-разведчика является частью плана США по давлению на Россию. В то же время читатели британского издания The Daily Mail назвали реакцию РФ абсолютно правомерной и оправданной, передает «Царьград».

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