«Ухожу на временный ремонт»: экс-депутата Рады Журавко госпитализировали в Москве

Москва, 8 июля. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко лег на лечение в столичную больницу. Что послужило причиной для госпитализации, политик уточнять не стал.

Подробнее о самочувствии Журавко рассказал в своем Telegram-канале. Там он уведомил подписчиков, что «сломался» и ему требуется помощь квалифицированных врачей. По его словам, организм столкнулся с серьезными проблемами. Сроки лечения политик назвать не смог, но выразил надежду на скорое выздоровление.

Экс-депутат Рады уверен в профессионализме московских медиков. Журавко отметил, что не сомневается в их способности качественно «отремонтировать» организм. Он пообещал вернуться с новыми интересными материалами и призвал читателей не переживать за него.

«Временно вас покину. Ухожу на временный ремонт. Сдаюсь людям в белых халатах. Экстренно. Не знаю, через сколько выйду с человеческой мастерской, но надеюсь, что очень быстро. Мой поношенный организм отремонтирую — и стану в строй. В бой!» — написал Журавко.

Ранее Алексей Журавко с иронией прокомментировал появление трещины на дамбе Северо-Крымского канала. Проблему устранят только после того, как ситуация достигнет критической точки, и для ее урегулирования придется обращаться за помощью к Западу.