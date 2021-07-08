Эксперты изъяли образцы у родственников жертв крушения Ан-26 для генетического исследования

Петропавловск-Камчатский, 8 июля. Расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия с самолетом Ан-26 на Камчатке продолжается.

Следственная группа проводит осмотр места происшествия вместе со специалистами Межгосударственного авиационного комитета. Эксперты тщательно исследуют найденные фрагменты воздушного судна.

Также криминалисты пытаются установить личности погибших. С этой целью у родственников находившихся на борту людей взяты образцы для проведения молекулярно-генетического исследования.

Трагедия произошла 6 июля 2021 года. Самолет Ан-26 с 22 пассажирами и 6 членами экипажа на борту потерпел крушение в труднодоступной местности севернее аэродрома Палана. Диспетчер рассказал, что пилот решил следовать по опасному маршруту, игнорируя его рекомендации. Обломки самолета нашли на скалах у берега Охотского моря.