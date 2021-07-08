Брат Игоря Верника опроверг сообщение о госпитализации актера

Москва, 8 июля. Известного актера и телеведущего Игоря Верника не клали в больницу, сообщил ФАН брат артиста, шоумен и журналист Вадим Верник.

Член семьи опроверг сообщение о госпитализации актера, появившееся в СМИ. По словам Вадима Верника, в последнее время его брата не клали в больницу ни планово, ни экстренно.

«Все в порядке с моим братом, я несколько минут назад с ним разговаривал, скоро еще раз созвонимся. Я не знаю, откуда появилась эта информация», — сказал журналист.

СМИ писали, что Игорь Верник якобы попал в больницу из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что артисту будто бы нужно пройти плановое исследование сердечных сосудов.