Триполи, 8 июля. Сторонники запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане»1 намеренно распространяют слухи о готовящихся терактах на западе Ливии. Таким образом, они пытаются сорвать президентские и парламентские выборы, пишет Sky News Arabia со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Члены группировки стараются убедить общественность и, в частности, Ливийскую национальную армию (ЛНА) в том, что боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) якобы планируют устроить серию взрывов и нападений на Триполи, Аз-Завию и другие населенные пункты.

Источник издания считает, что «Братья-мусульмане» пытаются заманить вооруженные силы на запад североафриканского государства, чтобы развязать войну. Фельдмаршал Халифа Хафтар ранее заявлял, что продолжит борьбу с террористами, угрожающими безопасности мирных граждан.

Причина распространения слухов со стороны членов группировки достаточно проста. Они понимают, что продвижение по нынешнему политическому пути приведет к выборам. А это означает их уход и потерю власти.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Злоумышленники заявляют, что целью боевиков ИГ1 являются избирательные участки на западе страны и жители, собирающиеся участвовать в процессе голосования. В сообщении также указывается, что восточный и южный регионы находятся под защитой ЛНА и террористы туда не сунутся.

Ливийский политолог Мухаммед Юсри заявил, что экстремистские организации используют вакуум безопасности в Триполи и соседних городах, пытаясь сорвать плебисцит.

«Спецподразделения в западном регионе дезорганизованы и не имеют четкого плана. Они работают над поддержанием порядка, однако не знают, как бороться с такими масштабными угрозами», — считает эксперт.

В интервью изданию Sky News Arabia аналитик добавил, что ряд местных партий финансируют вооруженные бандформирования для поддержания конфликтной ситуации. Это автоматически заблокирует проведение выборов и реализацию «дорожной карты». Недавний провал очередной сессии Форума политического диалога в Женеве сыграл им на руку, отсрочив окончательное решение по плебисциту.

«Существует схема, направленная на формирование хаоса. Таким образом, граждане не смогут пойти на голосование, а боестолкновения позволят иностранным государствам ввести войска в Ливию», — уточнил Юсри.

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Председатель Национальной рабочей группы Халед ат-Турджман придерживается другого мнения. По его словам, так называемая «угроза терактов» является прикрытием стычек противоборствующих группировок на западе Ливии. Одни сражаются за проведение выборов, а другие отказываются признавать избирательный процесс.

«Эти экстремистские бандформирования находятся под прицелом служб безопасности», — сказал он в интервью изданию Sky News Arabia.

В завершении речи Халед ат-Турджман призвал триполитанские вооруженные силы брать пример с ЛНА и совершать налеты на дома радикалов. Армия фельдмаршала Халифы Хафтара в результате крупномасштабной операции зачистила от боевиков приграничную зону с Алжиром на юге Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.