Эфир: Чем вскоре удивит Кронштадт гостей города, рассказывает Олег Довганюк

В четверг, 8 июля, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг главы Кронштадтского района Олега Довганюка.

Кронштадт — не только город воинской славы, но и один из центров притяжения туристов со всего мира. Исторический центр города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За последние годы Кронштадт заметно преобразился, при этом сохранил дух города военных моряков. Сейчас в городе идут масштабные работы по реконструкции и реставрации исторических памятников, проходит благоустройство дворов, парков и скверов, развивается культурная жизнь.

Как пандемия отразилась на проектах развития Кронштадта? Успеют ли закончить реставрацию фортов к назначенному сроку и чем они удивят гостей города? В ходе брифинга чиновник рассказывает о том, как меняется город.