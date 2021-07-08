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Эфир: Чем вскоре удивит Кронштадт гостей города, рассказывает Олег Довганюк
Общество
Эфир: Чем вскоре удивит Кронштадт гостей города, рассказывает Олег Довганюк
Федеральное агентство новостей  / 

В четверг, 8 июля, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг главы Кронштадтского района Олега Довганюка.

Кронштадт — не только город воинской славы, но и один из центров притяжения туристов со всего мира. Исторический центр города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За последние годы Кронштадт заметно преобразился, при этом сохранил дух города военных моряков. Сейчас в городе идут масштабные работы по реконструкции и реставрации исторических памятников, проходит благоустройство дворов, парков и скверов, развивается культурная жизнь.

Как пандемия отразилась на проектах развития Кронштадта? Успеют ли закончить реставрацию фортов к назначенному сроку и чем они удивят гостей города? В ходе брифинга чиновник рассказывает о том, как меняется город.

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кронштадт медиагруппа патриот довганюк
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