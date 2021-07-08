В ДНР ответили на план Киева захватить Донбасс

Киев все мечтает о реализации в Донбассе то «хорватского» сценария, то «карабахского». Такое мнение в комментарии ФАН высказал лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной — Варяг).

Захват Донбасса

Украина может захватить Донбасс в случае ввода российских войск в ДНР и ЛНР. Об этом заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если РФ отреагирует и введет свои войска», — сказал он.

По словам Арестовича, военные Украины способны окружить крупные города, отрезав их от снабжения, а после начать артиллерийский обстрел восточных границ ДНР и ЛНР.

Остудить горячие головы

Как отметил Александр Матюшин, Украина уже который год грозно бряцает оружием и делает громкие заявления о возможности занятия территорий народных республик Донбасса. Киев все мечтает о реализации в Донбассе то «хорватского» сценария, то «карабахского».

«Но ответный огонь с наших позиций и учения российской армии недалеко от украинских границ очень быстро заставляют остыть самые горячие головы. К тому же следует помнить и о многих внешнеполитических факторах, которые очень сильно влияют на экономическую ситуацию внутри Украины. Следовательно, и на возможность ведения войны. Попытка со стороны Украины поддержать государственный переворот в братской Белоруссии привела к ответным санкциям со стороны белорусского президента Александра Лукашенко. А это, в свою очередь, к дефициту топлива на территории Украины», — пояснил Александр Матюшин.

Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что использование агрессивного дипломатического дискурса по отношению к России привело к новым санкциям со стороны РФ. Результатом стало существенное сокращение экспорта на Украину и, как следствие, сокращение поступлений в бюджет.

«Попытка евроинтеграции привела к уничтожению собственной промышленности. Многочисленные митинги и забастовки только добавляют к этому всему свою долю правды о реальном положении дел на Украине. Становится ясной их возможность ведения полномасштабной войны. Поэтому слова Арестовича — всего лишь пустое сотрясание воздуха», — заключил Александр Матюшин.

Страшилки Киева

Политолог Максим Жаров обратил внимание, что вместо того, чтобы вести диалог с ЛНР и ДНР в рамках Минских соглашений, Киев продолжает фонтанировать разного рода «рацпредложениями» и страшилками, предназначенными явно не для увеличения интенсивности и эффективности переговорного процесса. Цель всех этих пиар-акций — забивание эфира и затягивание времени.

«Всерьез обсуждать этот и иные «хитрые планы» Украины, касающиеся войны в Донбассе, невозможно, так как в украинских СМИ мы регулярно видим сообщения о небоеспособности ВСУ и об отвратительном моральном облике украинских военнослужащих. Вряд ли такая «армия» хоть сколько-нибудь долго будет в состоянии вести осаду крупных городов, как утверждается в этом «плане», — заключил Максим Жаров.

Федеральное агентство новостей /

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.