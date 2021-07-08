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Авария с поездом и легковушкой в Ленобласти привела к гибели трех человек

  /   Обновлено: 08 июля 2021 14:45
Происшествия
Авария с поездом и легковушкой в Ленобласти привела к гибели трех человек
pixabay.com

Санкт-Петербург, 8 июля. Тепловоз протаранил легковой автомобиль на переезде возле станции Орехово. В момент аварии в салоне автомобиля находились три человека. Все они погибли на месте происшествия.

Трагедия случилась в Приозерском районе Ленинградской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. Личности погибших устанавливаются.

Пожарно-спасательные подразделения работают на месте аварии. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов организовали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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