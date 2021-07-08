Калифорния выплатит компенсации жертвам насильственной стерилизации в США

Сакраменто, 8 июля. Власти Калифорнии намерены выплатить компенсации женщинам, ставшим жертвам правительственной программы по насильственной стерилизации. Для этой цели в бюджете, который ожидает одобрения губернатора Гевина Ньюсома, будет зарезервировано 7,5 млн долларов.

Хотя программа стерилизации, которая проводилась в штате, затронула более 20 тысяч женщин, лишь несколько сотен, доживших до наших дней, полу чат компенсации, размер которых составит до 25 тыс. долларов.

Насильственная стерилизация проводилась в ряде штатов США в период 1909 - 1979 годы в рамках евгенистического движения, набравшего популярность в первой половине прошлого века. Целью программы было «оздоровление генофонда нации» путем стерилизации граждан, имевших, по мнению властей, различные отклонения физического и психического развития. Тем не менее, жертвами подобных операций стало большое количество женщин и девочек, не имевших патологий.

«Евгеника обещала покончить со всеми государственными учреждениями — тюрьмами, больницами, приютами, детскими домами —люди, которые были в них, просто не родились бы через некоторое время, если бы вы стерилизовали всех их родителей», — говорит Пол Ломбардо, профессор Государственного университета Джорджии.

Global Look Press / Jim West / imageBROKER.com

Калифорния станет третьим штатом после Вирджинии и Северной Каролины, где будут выплачены компенсации насильно стерилизованным женщинам. Кроме того, Калифорния выплатит компенсации 144 женщинам, которые были стерилизованы в тюрьмах в период с 2005 по 2013 годы. Такой шаг был предпринят из-за недостатка или отсутствия свидетельств, что администрация исправительных учреждений предложила таким заключенным альтернативное лечение и провела надлежащие консультации.