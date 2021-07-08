Российским водителям объяснили, какие нарушения ПДД грозят миллионными штрафами

Москва, 8 июля. Ряд автолюбителей считает, что максимальным финансовым наказанием за нарушение правил дорожного движения является штраф суммой в 30 тыс. рублей, однако это не так.

Такую сумму нарушитель заплатит за первый случай пьяного вождения и в будущем штраф увеличиться. Начиная с 1 июля при повторном проступке такого характера автолюбитель оплатит санкцию в размере до 300 тыс. рублей. Если же водитель был осужден за ДТП с жертвами, то ему придется заплатить 500 тыс. рублей.

Перевозка негабаритного груза также карается штрафами. Превышение габаритов на 50 см от разрешенных размеров грозит штрафом в 10 тыс. рублей для физического лица и в 500 тыс. рублей для юридического. Санкцию в 500 тыс. рублей также можно выплатить в то случае, если нарушение фиксирует автоматическая камера. Аналогичную сумму заплатят и «лжеинвалиды».

Парковка на газоне, в свою очередь, может стоить автомобилисту до 300 тыс. рублей. Миллионный штраф грозит юридическим лицам в том случае, если они самовольно наносят рекламные объявления на транспортные средства.

Московские сотрудники ГАИ ежедневно останавливают блогеров, которые показательно нарушают правила дорожного движения. Внимание на это обратил начальник столичного управления ГИБДД Александр Быков.