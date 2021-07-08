В Польше назвали два главных недостатка американского бомбардировщика B-21

Варшава, 8 июля. Появление в Сети первых официальных изображений американского перспективного бомбардировщика B-21 Raider вызвало ироничную реакцию жителей Польши.

Статью, посвященную предполагаемым боевым возможностям нового самолета ВВС США, опубликовало польское издание Defence 24, пересказ характерной реакции читателей приводит iReactor. Жители Польши отметили два главных недостатка этого боевого самолета, которые ставят под сомнение его эффективность в военном конфликте США с сильным противником.

«Кому нужны бомбардировщики? Это старомодное мышление. Возможно, чтобы удовлетворить чаяния американских генералов», — назвал один из очевидных минусов B-21 читатель Defence 24.

Еще одной серьезной проблемой американского бомбардировщика является дороговизна и невозможность установки на его борту дальнобойного ракетного оружия, считает другой житель Польши.

«В США такой бомбардировщик будет вынужден довозить ракеты для стрельбы, а в России… запустят самонаводящуюся гиперзвуковую ракету с глобальной дальностью полета, и все», — отметил пользователь польского сегмента Сети.

Ранее сообщались конструктивные подробности нового бомбардировщика B-21 и предполагаемые сроки его серийного производства. О решительных действиях истребителя Су-30СМ при перехвате американского разведывательного самолета над Охотским морем информировал «Царьград».