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Ливийская национальная армия отразила атаку боевиков в Аль-Джуфре
Весь мир
Ливийская национальная армия отразила атаку боевиков в Аль-Джуфре
Prt Scr youtube.com  /  CGTN Африка

Бенгази, 8 июля. Террористическая группировка напала на подразделения 128-й бригады Ливийской национальной армии (ЛНА) в Аль-Джуфре. Об этом сообщил представитель Главного командования генерал-майор Ахмад Мисмари.

В четверг утром боевики на четырех военных автомобилях предприняли попытку атаковать позиции военнослужащих на севере района Сукна. Солдаты быстро отреагировали ответным огнем, после чего нападавшие скрылись.

В ЛНА расценили этот инцидент как «откровенную и преднамеренную провокацию». Такие действия направлены на эскалацию конфликта и срыв соглашения о прекращении огня.

«Очевидно, что экстремисты стремились вовлечь армию в боестолкновения, чтобы обвинить ее в препятствовании мирному урегулированию и проведению выборов 24 декабря», — пояснил Мисмари.

Генерал отметил, что ЛНА поддерживает избирательный процесс, запланированный на конец года. Она, как и весь ливийский народ, с нетерпением ожидает плебисцита.

«Главное командование Ливийских арабских вооруженных сил подтверждает свою полную приверженность принципам соглашения о прекращении огня и уважение местных и международных усилий по установлению мира в нашей стране», — говорится в заявлении.

Ливийская национальная армия отразила атаку боевиков в Аль-Джуфре
Prt Scr youtube.com  / مكتب الاعلام - القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية

Однако в ведомстве подтвердили, что ответят на любую провокацию. ЛНА продолжит усилия по борьбе с экстремистами. По словам Мисмари, деятельность военных в этом направлении завершится только изгнанием боевиков со всей ливийской земли.

В июне Главное командование объявило о начале крупномасштабной операции на юго-западе страны. Армия борется с ячейками запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 (ИГ1).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ливия лна мисмари
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