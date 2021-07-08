Обвиняемого в мошенничестве бизнесмена экстрадируют из Венгрии в Россию

Москва, 8 июля. Гражданина РФ Дмитрия Чертока депортируют на родину по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Он был задержан на территории Венгрии в июле 2019 года.

По версии следствия, в декабре 2014 года Черток обманом купил право на чужое имущество в особо крупном размере. Будучи бенефициаром ЗАО «Внуково Техникс», он совместно с соучастниками изготовил поддельные документы между ЗАО «Внуково Техникс» и ЗАО «Внуковская инвестиционная компания». На их основании поступила специальная техника якобы для погашения задолженности. Позже ее продали.

Из-за мошеннических действий ЗАО «Внуковская инвестиционная компания» причинен ущерб в сумме более 79 млн рублей. Бизнесмен покинул страну и был объявлен в международный розыск. Генпрокуратура после его задержания в Венгрии направила запрос о выдаче его в РФ. Фигурант будет доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН.