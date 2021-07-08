УЕФА сообщил об открытии дисциплинарного дела против Англии из-за поведения фанатов

Лондон, 8 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расследует поведение болельщиков сборной Англии в полуфинальном матче континентального первенства с Данией.

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщила об открытии дисциплинарного производства против сборной Англии после игры Евро-2020 с Данией. Полуфинальный матч континентального первенства завершился победой команды Гарета Саутгейта в дополнительное время.

В УЕФА подчеркнули, что расследуют инцидент с голкипером Каспером Шмейхелем, которому светили в лицо лазерной указкой во время исполнения Гарри Кейном одиннадцатиметрового удара. Кроме того, представители организации изучат поведение болельщиков сборной Англии во время исполнения гимна Дании и использование ими пиротехнических средств.

Ранее Гарри Кейн был признан лучшим игроком второго полуфинального матча чемпионата Европы по футболу. Форвард стал автором победного гола.