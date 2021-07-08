Организаторы Rostov Roof Live объявили о переносе фестиваля на 2022 год

Ростов-на-Дону, 8 июля. Организаторы фестиваля Rostov Roof Live объявили о переносе всех концертов на следующий год из-за ситуации с коронавирусом.

Решение об отмене всех концертов в 2021 году, которые проходят в рамках Rostov Roof Live, было принято из-за эпидемиологической ситуации. В прошлом году мероприятия тоже переносились, но организаторы рассчитывали, что в этом году все же удастся провести фестиваль.

«Сейчас нам явно дали понять, что проведение фестиваля в этом году невозможно. Даже если бы мы решили переоборудовать площадку в сидячую, увеличили бы охрану, для соблюдения социальной дистанции, лишили бы вас возможности танцевать и выражать свои эмоции в полной мере, кастрировав тем самым ту атмосферу, за которой вы приходите», — говорится в сообщении фестиваля, опубликованном на странице мероприятия в «ВКонтакте».

Участь с отменой фестивалей и концертов настигла не только Rostov Roof Live, но и «Нашествие». В июне стало известно, что фестиваль отменили в этом году из-за коронавируса.