ФАН публикует свежие кадры с места крушения Ан-26 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 8 июля. Сотрудники экстренных служб продолжают работы на месте авиакатастрофы вблизи поселка Палана. В распоряжении ФАН оказались кадры с места ЧП.

Трое водолазов смогли обследовать прибрежное дно до 50 метров от берега после начавшегося отлива. Специалисты продолжают съезжаться к месту крушения.

Во время спецоперации было найдено несколько фрагментов самолета и корпус от аварийного маяка, содержимого внутри нет. Бортовые самописцы пока не обнаружены. За сегодня найдено 13 фрагментов тел. Их личности пока не установлены.

Пассажирский самолет Ан-26 летел из Петропавловска-Камчатского в Палану. За десять километров до пункта назначения лайнер перестал выходить на связь. На его поиски выдвинулись спасатели, которые впоследствии обнаружили воздушное судно. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли. Возбуждено уголовное дело.