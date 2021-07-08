Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 14:56
14:55
Общество
Роспотребнадзор оценил запасы вакцины от коронавируса в Москве
14:54
Общество
Ушел из жизни народный артист России Михаил Глуз
14:53
Общество
Аксенов пригрозил наказанием ответственным за срыв сроков благоустройства Симферополя
14:50
Политика
Расстрел президента Гаити: клан Клинтонов заметает следы в «Зомбиленде»
14:49
Армия
Кнутов назвал «супероружие будущего», которым зенитчики ВКС РФ смогут сбивать авиацию НАТО
14:47
Армия
Немцы обнаружили важный нюанс в перехвате самолета ВМС США над Черным морем
14:47
Происшествия
Обвиняемого в хищении 1,2 млрд рублей у МОЭСК экстрадировали в Россию из Испании
14:46
Весь мир
Калифорния выплатит компенсации жертвам насильственной стерилизации в США
14:44
Политика
«Ухожу на временный ремонт»: экс-депутата Рады Журавко госпитализировали в Москве
14:44
Общество
Более 3,2 миллиона жителей Москвы получили первый компонент вакцины от COVID-19
Все новости

Израильские военные в седьмой раз снесли поселение бедуинов на Западном берегу реки Иордан
Весь мир
Израильские военные в седьмой раз снесли поселение бедуинов на Западном берегу реки Иордан
ТАСС  /  APA Images via ZUMA Wire

Иерусалим, 8 июля. Вооруженные силы Израиля снесли палестинское палаточное селение Хумса аль-Бакайя на Западном берегу реки Иордан, передает Al Jazeera.

Сообщается, что с ноября прошло года израильтяне уже шесть раз разрушали жилища и сельскохозяйственные постройки бедуинов в данном районе. Как известно, большая часть материалов для строительства была предоставлена населению международными гуманитарными организациями.

Причиной сносов объектов стало объявление этих территорий частью израильского военного полигона, который будет располагаться на Западном берегу реки Иордан. В районе его поля для проведения стрельб находится 38 бедуинских поселений, где в общей сложности проживается порядка 6200 человек. Один из сотрудников израильских служб безопасности сказал, что правительство страны в течение нескольких месяцев обсуждало с местными жителями альтернативные районы для их переселения.

Представитель «Консорциума защиты Западного берега» Кристофер Холт сообщил, что не менее 65 человек были перемещены во время сноса и теперь не имеют крыши над головой, однако отказываются покидать свои земли. При этом температура воздуха достигает 39 градусов по Цельсию.

Ранее международное сообщество, в частности ЕС, уже помогало местным жителям этих районов, которые занимаются в основном скотоводством, восстанавливать разрушенные израильтянами дома. При этом, в соответствии с международным законодательством, Израиль не имеет права перемещать население из подконтрольных ей занимаемых территориях без согласия местных жителей, что вызывает резкую критику в адрес Израиля со стороны правозащитных организаций.

Региональный директор Норвежского совета по делам беженцев в Палестине Кэролайн Орт призвала мировое сообщество немедленно осудить это нарушение и принять меры по оказанию давления на израильское руководство. Согласно ее заявлению, за первые шесть месяцев 2021 года на Западном берегу было разрушено по меньшей мере 421 строение, принадлежащее палестинцам.

Согласно заключенным в Осло соглашениям, около 60% всей территории Западного берега реки Иордан входит в зону «C», которая находится под полным израильским военным и гражданским контролем. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), обозначенная властями Израиля территория планируемого к созданию полигона составляет почти 30% от площади этой зоны.

Вернуться назад

израиль палестина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru