Израильские военные в седьмой раз снесли поселение бедуинов на Западном берегу реки Иордан

Иерусалим, 8 июля. Вооруженные силы Израиля снесли палестинское палаточное селение Хумса аль-Бакайя на Западном берегу реки Иордан, передает Al Jazeera.

Сообщается, что с ноября прошло года израильтяне уже шесть раз разрушали жилища и сельскохозяйственные постройки бедуинов в данном районе. Как известно, большая часть материалов для строительства была предоставлена населению международными гуманитарными организациями.

Причиной сносов объектов стало объявление этих территорий частью израильского военного полигона, который будет располагаться на Западном берегу реки Иордан. В районе его поля для проведения стрельб находится 38 бедуинских поселений, где в общей сложности проживается порядка 6200 человек. Один из сотрудников израильских служб безопасности сказал, что правительство страны в течение нескольких месяцев обсуждало с местными жителями альтернативные районы для их переселения.

Israel demolished homes of at least 65 Palestinians in the occupied West Bank, claiming they were in an Israeli military zone.



It is the 6th time they have been made homeless.



Israel has displaced about 600 Palestinians in 2021, groups say to clear land for illegal settlements. pic.twitter.com/ofUmPJXpff — AJ+ (@ajplus) July 7, 2021

Представитель «Консорциума защиты Западного берега» Кристофер Холт сообщил, что не менее 65 человек были перемещены во время сноса и теперь не имеют крыши над головой, однако отказываются покидать свои земли. При этом температура воздуха достигает 39 градусов по Цельсию.

Israel demolishes the Bedouin village of Khirbet Humsa in occupied West Bank, leaving dozens of residents of the herding community homeless for the seventh timehttps://t.co/RENKweJtNS pic.twitter.com/hUtdqtc48L — TRT World (@trtworld) July 8, 2021

Ранее международное сообщество, в частности ЕС, уже помогало местным жителям этих районов, которые занимаются в основном скотоводством, восстанавливать разрушенные израильтянами дома. При этом, в соответствии с международным законодательством, Израиль не имеет права перемещать население из подконтрольных ей занимаемых территориях без согласия местных жителей, что вызывает резкую критику в адрес Израиля со стороны правозащитных организаций.

Региональный директор Норвежского совета по делам беженцев в Палестине Кэролайн Орт призвала мировое сообщество немедленно осудить это нарушение и принять меры по оказанию давления на израильское руководство. Согласно ее заявлению, за первые шесть месяцев 2021 года на Западном берегу было разрушено по меньшей мере 421 строение, принадлежащее палестинцам.

Israel displaces more Palestinian Bedouins, seizes their tents in Humsa Al-Bqai’a



Follow@jennychiggins - She is in the feild. pic.twitter.com/Rnhd11AZjl — ???????????????? ????????????????????????????????﮼هند،الخضري (@Hind_Gaza) February 16, 2021

Согласно заключенным в Осло соглашениям, около 60% всей территории Западного берега реки Иордан входит в зону «C», которая находится под полным израильским военным и гражданским контролем. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), обозначенная властями Израиля территория планируемого к созданию полигона составляет почти 30% от площади этой зоны.