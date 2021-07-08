Игоря Верника доставили в московскую больницу

Москва, 8 июля. Актер и телеведущий Игорь Верник попал в столичную больницу. Причиной госпитализации артиста стали проблемы с сердцем.

Доставленный в клинику Верник пройдет плановую коронарографию — рентгенологическое исследование сосудов сердца. После этой процедуры актеру назначат дальнейшее лечение, сообщил источник Пятого канала.

Игорь Верник известен зрителям по ролям в фильмах и сериалах. Например, его можно увидеть в проектах «Физрук», «Кухня», «Псих», «Мамы» и «Тот еще Карлосон!».

В апреле актер потерял отца — режиссера Эмиля Верника. Он скончался в 96 лет от остановки сердца. Игорь Верник рассказывал, что при жизни его отец очень любил праздник 9 Мая.