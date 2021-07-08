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МакSим в начале болезни играла в теннис
Общество
МакSим в начале болезни играла в теннис
Prt Scr youtube.com  /  Кадр из программы «Наедине со всеми» (Первый канал, 2014 год)

Москва, 8 июля. Как стало известно ФАН, во время поездки в Казань на концерт в честь Дня России — буквально за три дня до госпитализации — МакSим арендовала теннисный корт и ходила играть. В то время как поклонники писали, на сцене уже было видно, что она нездорова. Организаторы концерта утверждают, что певица была бодра и весела — играла в теннис и гуляла по городу.

«Мы сами были удивлены поступившими через три дня после ее отъезда новостями. Приехала она бодрая, ни о каких признаках надвигающейся болезни не говорила, на самочувствие не жаловалась, температуры не было. У нас всех проверяют. Арендовала теннисный корт», — рассказал источник в администрации Казани.

Марина с командой жили в отеле Kazan Palace: певица и ее директор получили номера люкс, остальные ночевали в эконом-классе. За время своего пребывания в Казани общалась со многими людьми в администрации, организаторами концерта, командой, ответственной за ее приглашение, выделенными специально ей администраторами. По предварительным данным, ни у кого из них не был выявлен коронавирус.

Ранее ФАН сообщал, что певицу с ухудшением состоянии здоровья перевели из частной клиники в государственную, где есть профильные специалисты.

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казань макsим коронавирус
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