МакSим в начале болезни играла в теннис

Москва, 8 июля. Как стало известно ФАН, во время поездки в Казань на концерт в честь Дня России — буквально за три дня до госпитализации — МакSим арендовала теннисный корт и ходила играть. В то время как поклонники писали, на сцене уже было видно, что она нездорова. Организаторы концерта утверждают, что певица была бодра и весела — играла в теннис и гуляла по городу.

«Мы сами были удивлены поступившими через три дня после ее отъезда новостями. Приехала она бодрая, ни о каких признаках надвигающейся болезни не говорила, на самочувствие не жаловалась, температуры не было. У нас всех проверяют. Арендовала теннисный корт», — рассказал источник в администрации Казани.

Марина с командой жили в отеле Kazan Palace: певица и ее директор получили номера люкс, остальные ночевали в эконом-классе. За время своего пребывания в Казани общалась со многими людьми в администрации, организаторами концерта, командой, ответственной за ее приглашение, выделенными специально ей администраторами. По предварительным данным, ни у кого из них не был выявлен коронавирус.

Ранее ФАН сообщал, что певицу с ухудшением состоянии здоровья перевели из частной клиники в государственную, где есть профильные специалисты.