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Актер Евгений Герасимов назвал свою любимую картину Владимира Меньшова
Общество
Актер Евгений Герасимов назвал свою любимую картину Владимира Меньшова
instagram.com  /  @gerasimov_mcd

Москва, 8 июля. Народный артист РФ и каскадер Евгений Герасимов произнес речь на церемонии прощания с режиссером и актером Владимиром Меньшовым.

Актер вспомнил, что после возникновения фестиваля «Будем жить» он имел честь пригласить Меньшова председателем жюри полнометражного кино. Благодаря этому Герасимов смог обсудить с режиссером не только творчество, но и жизнь. Во время гражданской панихиды артист назвал свой любимый фильм ушедшего из жизни кинодеятеля.

«Очень искренний, честный, правдивый человек, и, конечно, с моей точки зрения, один из людей, кто смог в наше время нас всех отразить в своих произведениях. Моя любимая картина «Любовь и голуби» и всенародно любимая картина «Москва слезам не верит»», — сказал каскадер.

Герасимов очень хотел бы, чтобы Меньшов стал председателем жюри на десятом фестивале «Будем жить». Актер отметил, что режиссера всем будет не хватать.

«Опустело без него кинематографическое [искусство] и культурная наша среда и жизнь. Спасибо ему за все, что он сделал, и то, каким он был», — подытожил артист.

Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля, ему был 81 год. К смерти оскароносного режиссера привели последствия коронавируса. На церемонию прощания с кинодеятелем пришли многие его друзья и коллеги. Актер Александр Панкратов-Черный едва сдержал слезы у гроба Меньшова.

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