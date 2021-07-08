Лурье объяснил, почему кураторам оппозиции в Белоруссии нужен мертвый Протасевич

Основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича «коварный Лукашенко» нарочно отпустил домой, чтобы оппозиция теряла деньги, и теперь этого «шатателя режима» могут убить его же бывшие соратники. Такое мнение в интервью ФАН высказал известный публицист Олег Лурье.

«Подозрительно жизнерадостный» — так прокомментировало появление задержанного блогера в Twitter «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Другие либеральные блогеры потребовали «сгноить» Протасевича в бане соцсети. Раскрученный либеральный интернет-портал вывесил инструкцию, как жаловаться в техподдержку, чтобы страницу блогера заблокировали. То есть те, кто недавно «боролся за свободу» основателя Nexta, признанного экстремистским в Белоруссии, теперь хотят закрыть его аккаунт.

Журналист Олег Лурье считает, что мертвый Роман Протасевич сегодня более выгоден его бывшим западным кураторам, чей живой.

«У либеральных ребят сейчас паника. В «программе» по истории с Протасевичем произошел сбой, — заявил собеседник агентства. — Ранее кураторы дали наемной белорусской оппозиции четкие инструкции: блогер в этой программе был указан как «свой», «жертва кровавого режима». Но Протасевич не захотел становиться сакральной жертвой и дал признательные показания. Спасать его явно не нужно, а что делать — непонятно».

По словам публициста, «кровавый режим Лукашенко» по факту оказался вовсе не кровавым, что для многих стало неожиданностью. Лурье обратил внимание, что аналогичная ситуация ранее сложилась с российским блогером Алексеем Навальным, который, претендуя на звание «борца с коррупцией», в итоге был осужден за мошенничество.

«Навальный был нужен Западу мертвый. В крайнем случае — умирающий, измученный в казематах «палачами», — продолжил эксперт. — А его все увидели на «подло обнародованной» видеозаписи здоровым и наглым, попивающим кофеек и пререкающимся с вежливым персоналом колонии. Это тупик. Больше никто не требует выпустить «борца с режимом» на волю!»

По мнению публициста, Протасевич тоже стал «нерукопожатен»: теперь в среде оппозиции бывший единомышленник идентифицируется как «враг», и доступ к деньгам ему стал закрыт.

«Рома не захотел становиться сакральной жертвой ради грантов, которые получат его «верные соратники», — убежден Лурье. — Теперь силовики Белоруссии должны усиленно беречь Протасевича и его близких. И если до Навального, находящегося в местах лишения свободы, добраться практически невозможно, то Протасевич сидит под домашним арестом — и из него могут «сделать Немцова». Вашингтону и Лондону нужен мертвый Протасевич».

instagram.com / @ Роман Протасевич

Западные спецслужбы в борьбе с Россией смогли с максимальной пользой использовать своих мертвых агентов Сергея Магнитского и Бориса Немцова, а сегодня, по мнению собеседника ФАН, для аргументированной борьбы с Минском Западу катастрофически необходим Протасевич, «убитый тираном Лукашенко».

«Все пошло не по плану. Вот поэтому и истерит «Радио Свобода», и либеральные каналы призывают забанить аккаунты человека, которого они недавно называли глашатаем правды», — пришел к выводу Лурье.

Журналист обратил внимание, что россияне Константин Ярошенко, Виктор Бут, Джулиан Ассанж и узники американской тюрьмы Гуантанамо, в которой действительно пытают заключенных, в сферу защиты прав человека, обозначенную либеральной общественностью, совершенно не входят, потому что «это другое».

«Ни европейские, ни американские, ни российские либеральные СМИ ни слова не говорят на эти темы. Это свидетельствует о лицемерии Запада и двойных стандартах оппозиционных организаций», — заключил Олег Лурье.

Напомним, 23 мая основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, летевший рейсом авиакомпании Ryanair в Вильнюс, после вынужденной посадки самолета в аэропорту Минска был задержан правоохранительными органами. Позже блогер сделал много саморазоблачительных заявлений в интервью телеканалу ОНТ.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.