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Патрушев оценил влияние мер по COVID-19 на эпидситуацию на юге России

  /   Обновлено: 08 июля 2021 14:26
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Общество
Патрушев оценил влияние мер по COVID-19 на эпидситуацию на юге России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 июля. Меры по профилактике коронавируса позволили предотвратить взрывное распространение заболевания на юге России, заявил секретарь Совбеза страны Николай Патрушев.

Власти южной части России ввели ряд превентивных мер по нераспространению коронавируса. Эти ограничения позволили снизить прирост случаев заболевания в регионах и не допустить новых вспышек COVID-19, уточнил Патрушев.

Использование защитных масок обязательно для посещения общественных мест по всей России. Жителям страны также рекомендуется применять антисептики и сохранять социальную дистанцию для профилактики COVID-19.

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россия патрушев меры коронавирус
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