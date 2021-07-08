Внук Меньшова взял слово на церемонии прощания с режиссером

Москва, 8 июля. Внук режиссера Владимира Меньшова Андрей Гордин произнес речь на прощальной церемонии с дедом, у которого, по его словам, он многому научился.

Поклонники и коллеги простились с артистом в четверг. Звезды отечественного шоу-бизнеса произнесли речи в память о покойном кинематографисте. Слово взял и внук именитого режиссера Андрей Гордин.

«Мы его не называли дедушкой. Говорили всегда — «дед». Он хорошо готовил и научил меня этому. Это он настаивал, чтобы я поступил в Школу-студию МХАТ», — сказал 23-летний актер, стоя на сцене московского Дома кино рядом с гробом режиссера.

На траурную церемонию собралось огромное количество и поклонников кинематографиста, и его друзей и родных, и коллег. Многие констатировали, что вместе с Меньшовым ушла эпоха. Артист был значимым человеком в мире советского и российского искусства и дарил зрителям шедевры.

Владимира Меньшова не стало 5 июля. Он умер на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Похоронят лауреата «Оскара» на Новодевичьем кладбище.