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Внук Меньшова взял слово на церемонии прощания с режиссером
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Общество
Внук Меньшова взял слово на церемонии прощания с режиссером
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 8 июля. Внук режиссера Владимира Меньшова Андрей Гордин произнес речь на прощальной церемонии с дедом, у которого, по его словам, он многому научился.

Поклонники и коллеги простились с артистом в четверг. Звезды отечественного шоу-бизнеса произнесли речи в память о покойном кинематографисте. Слово взял и внук именитого режиссера Андрей Гордин.

«Мы его не называли дедушкой. Говорили всегда — «дед». Он хорошо готовил и научил меня этому. Это он настаивал, чтобы я поступил в Школу-студию МХАТ», — сказал 23-летний актер, стоя на сцене московского Дома кино рядом с гробом режиссера.

На траурную церемонию собралось огромное количество и поклонников кинематографиста, и его друзей и родных, и коллег. Многие констатировали, что вместе с Меньшовым ушла эпоха. Артист был значимым человеком в мире советского и российского искусства и дарил зрителям шедевры.

Владимира Меньшова не стало 5 июля. Он умер на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Похоронят лауреата «Оскара» на Новодевичьем кладбище.

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прощание меньшов Гордин
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