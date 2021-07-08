Вассерман анекдотом ответил на планы артистов баллотироваться в Госдуму

Москва, 8 июля. Публицист Анатолий Вассерман вспомнил анекдот про блондинку во время обсуждения политических амбиций певиц, которые намерены баллотироваться в Госдуму.
По словам Вассермана, нет особых препятствий для того, чтобы представители шоу-бизнеса баллотировались в Госдуму. Публицист напомнил, что артисты и ранее становились депутатами. Однако их популярность не гарантирует успеха на выборах.
Вассерман добавил, что некоторые знаменитости имеют неоднозначную репутацию. По этой причине не все избиратели поддержат их кандидатуру.
«В таких случаях я цитирую старинный анекдот. Блондинку спрашивают: «Какова вероятность того, что вы на улице встретите динозавра?» Она отвечает: «50 процентов — или встречу, или нет!» То есть тут невозможно оценить, какова вероятность тех или иных событий. Остается только гадать», — сказал публицист, который сам недавно заявил о планах выдвигаться в Госдуму.
Ранее Анатолий Вассерман прокомментировал саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Публицист посоветовал не ждать прорывов от встречи государственных лидеров.