Вассерман анекдотом ответил на планы артистов баллотироваться в Госдуму

Москва, 8 июля. Публицист Анатолий Вассерман вспомнил анекдот про блондинку во время обсуждения политических амбиций певиц, которые намерены баллотироваться в Госдуму.

По словам Вассермана, нет особых препятствий для того, чтобы представители шоу-бизнеса баллотировались в Госдуму. Публицист напомнил, что артисты и ранее становились депутатами. Однако их популярность не гарантирует успеха на выборах.

Вассерман добавил, что некоторые знаменитости имеют неоднозначную репутацию. По этой причине не все избиратели поддержат их кандидатуру.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

«В таких случаях я цитирую старинный анекдот. Блондинку спрашивают: «Какова вероятность того, что вы на улице встретите динозавра?» Она отвечает: «50 процентов — или встречу, или нет!» То есть тут невозможно оценить, какова вероятность тех или иных событий. Остается только гадать», — сказал публицист, который сам недавно заявил о планах выдвигаться в Госдуму.

Ранее Анатолий Вассерман прокомментировал саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Публицист посоветовал не ждать прорывов от встречи государственных лидеров.