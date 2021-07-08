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Золотов представил нового начальника Управления Росгвардии по Тульской области

  /   Обновлено: 08 июля 2021 14:03
Общество
Золотов представил нового начальника Управления Росгвардии по Тульской области
ИА «Политика Сегодня»  /  Валерия Покидова

Тула, 8 июля. Директор Росгвардии Виктор Золотов во время встречи с губернатором Тульской области представил нового руководителя территориального органа.

Главой Росгвардии на территории региона назначен полковник полиции Владимир Цибульский. Губернатор Алексей Дюмин уже пожелал ему успехов в работе по обеспечению безопасности в Тульской области.

В первом полугодии 2021 года росгвардейцы задержали более 30 человек, подозреваемых в совершении преступлений. Также сотрудники вневедомственной охраны изъяли у злоумышленников около 600 единиц оружия и свыше 2 тыс. боеприпасов к нему.

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