Золотов представил нового начальника Управления Росгвардии по Тульской области

Тула, 8 июля. Директор Росгвардии Виктор Золотов во время встречи с губернатором Тульской области представил нового руководителя территориального органа.

Главой Росгвардии на территории региона назначен полковник полиции Владимир Цибульский. Губернатор Алексей Дюмин уже пожелал ему успехов в работе по обеспечению безопасности в Тульской области.

В первом полугодии 2021 года росгвардейцы задержали более 30 человек, подозреваемых в совершении преступлений. Также сотрудники вневедомственной охраны изъяли у злоумышленников около 600 единиц оружия и свыше 2 тыс. боеприпасов к нему.