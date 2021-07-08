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Названа дата следующего судебного заседания по иску Пригожина к Венедиктову

  /   Обновлено: 08 июля 2021 14:03
Общество
Названа дата следующего судебного заседания по иску Пригожина к Венедиктову
ТАСС  /  Михаил Метцель

Москва, 8 июля. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов не пришел на судебное заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина. Следующее слушание пройдет 31 августа, пишет пресс-служба «Конкорда».

В Пресненском районном суде 8 июля прошло предварительное судебное заседание по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к ЗАО «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову и главному редактору сайта радиостанции Виталию Рувинскому.

«Информируем, оба ответчика были осведомлены о предъявленных к ним требованиях (о чем Алексей Венедиктов даже написал в своем Telegram-канале), однако на процесс не явились и явку представителей не обеспечили», — сказано в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Евгений Пригожин направил заявление в суд после интервью с участием Венедиктова в программе «Будем наблюдать». Главред «Эха» безосновательно попытался приписать бизнесмену связи с «ЧВК Вагнера». Петербургский предприниматель требует удалить и опровергнуть недостоверную информацию. В случае отказа ответчикам может грозить штраф в размере 200 тысяч рублей. При неисполнении решения суда с сотрудников «Эха» будет ежедневно взыскиваться по 30 тысяч рублей.

Следующее заседание по указанному делу состоится 31 августа в 17:45.

Евгений Пригожин ранее иронично ответил журналистам на вопрос о прекращении случаев распространения недостоверной информации о нем. По словам предпринимателя, он приучил оппозиционеров к горшку.

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суд пригожин эхо москвы
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