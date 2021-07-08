Правительство планирует выделить 43,5 млрд рублей на строительство новых школ

Москва, 8 июля. Состоялось заседание Правительства РФ, повесткой которого стало развитие минерально-сырьевой базы в стране. В рамках мероприятия обсуждалось финансирование строительства школ.

Премьер-министр Михаил Мишустин во время своего вступительного слова подчеркнул необходимость создания условий для качественной учебы детей. Для этого нужны современные и удобные здания, где будет все для освоения материала, занятий спортом, личностного роста и развития учеников. С целью решения этих вопросов кабмин планирует выделить средства для строительства школ в регионах.

«На строительство новых школ в 28 субъектах Российской Федерации сегодня распределим почти 43,5 млрд рублей. Из них уже в текущем году регионы получат около 21 млрд. Остальные средства поступят в два последующих года», — рассказал о подробностях программы глава правительства.

Также Мишустин обратил внимание на наличие возможности у некоторых детей добираться до образовательного учреждения. Это в первую очередь касается сельских местностей. Для помощи ученикам, живущим на отдаленных территориях, власти планируют закупить 4100 школьных автобусов.

Передовая школа в Симферопольском районе будет введена в эксплуатацию в начале учебного года. Однако процесс ее строительства вызвал бурные обсуждения среди крымчан.

В Сургуте ввели в эксплуатацию лицей имени генерал-майора Василия Хисматулина. Заведение рассчитано на 900 учеников, строительные работы в течение трех лет обошлись федеральному, окружному и городскому бюджетам в 950 млн рублей, сообщает INFOX.