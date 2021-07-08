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Пушков предрек превращение Украины в окраину человечества
Политика
Пушков предрек превращение Украины в окраину человечества
пресс-служба Алексея Пушкова

Москва, 8 июля. Украинская элита превращает страну в безнадежную окраину человечества, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу, в которой утверждает, что советские солдаты вошли в Берлин для того, чтобы «насиловать немок». В своем «произведении» Мендель всячески осуждает действия Советского Союза во времена Второй мировой войны.

«Примитивизм, заштампованность мышления и безапелляционная глупость подрастающих украинских политиков даже очевиднее, чем у их старших товарищей. С такой «элиткой» Украину ждет окончательное падение и превращение в безнадежную окраину человечества», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор также согласился с мнением бывшего украинского посла Александра Чалого, что у Киева больше нет союзников. По словам политика, западные страны не готовы воевать за Украину.

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украина ссср пушков мендель
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